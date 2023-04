Cijena zamjene baterije za EV može da bude šokantna

​Sad kada su električna vozila već neko vrijeme češća na tržištu, definitivno počinjemo da uviđamo efekte degradacije baterija, kao i sve što je povezano s njihovom zamjenom kada na kraju počnu da se troše. Nova studija koju je sproveo Recurrent detaljno opisuje koliko tačno košta zamjena baterija na nekim od popularnijih električnih vozila na tržištu, a nije iznenađujuće da to nije jeftino.

Važno je napomenuti da većina tih vozila ima garanciju za baterije koje pokriva popravke i/ili zamjenu do određenog broja godina, tako da se to više odnosi na starija vozila van garantnog roka. Troškovi takođe zavise od toga da li je baterija originalni dio proizvođača ili je nabavljena od treće strane.

Bez obzira na to, Bloombergov izvještaj na koji se poziva Recurrentovu studiju kaže da prosječna zamjena baterije iznosi 125.95 evra po kWh.

Počev s BMW-om i3, utvrđeno je da baterija ovog neobičnog malog subkompakta košta od 2.300 evra za polovnu do čak 14.700 evra za novu iz BMW-a. Što se tiče Chevrolet Bolta, GM je sam naveo cijenu baterije od 14.461 evra još 2017., međutim Recurrent je otkrio da su trgovci naplaćivali bliže granici od 14.700 evra.

Sljedeći je hibridni Chevrolet Volt, koji ne bi trebalo da se miješa sa potpuno električnim Boltom. A budući da se radi o hibridu, njegova manja baterija obično košta manje nego zamjena na potpuno električnom automobilu. Recurrent je naveo cijenu od 2750 evra za polovnu, ili 7350 evra za novu.

Baterija Hyundaija Ioniqa košta 2.620 evra.

Čini se da skromni Nissan Leaf, koji je na putu duže od bilo kojeg drugog automobila na ovoj listi, više varira u troškovima zamjene baterije. Paket od 30 kWh mogao bi da košta od 3200 do 4135 evra, paket od 40 kWh mogao bi da košta 6000 do 6400 evra, a veliki paket od 62 kWh koštaće vam otprilike 7800 do 8730 evra, bez troškova "ruku".

Baterija Tesle Model 3 danas košta između 9180 i 14.520 evra, dok se baterije za veći i skuplji Model S kreću od 11.000 do 20.200 evra. Konačno, tu je Volkswagen E-Golf, čija baterija od 35,8 kWh je koštala 1543 evra, prenosi "Jutarnji".