Cijene polovnjaka rasle i prošle godine, šta nas čeka u 2024.?

​Prosječne cijene polovnih automobila u Srbiji porasle su u prošloj godini za 19 odsto, prije svega uslijed globalne nestabilnosti, rasta inflacije u mnogim evropskim državama, ali i povećanih troškova uvoza polovnjaka u zemlju.

Da li je realno očekivati da se trend rasta, koji traje preko dve godine konačno zaustavi u narednim mesecima i šta o tome misle kupci i prodavci, otkriva tradicionalna godišnja analiza sajta Polovni automobili.

Istraživanje je obuhvatilo prodajne rezultate u 2023. godini, kretanje cena polovnih vozila, kao i anketu o stavovima i prognozama stanja na tržištu, sprovedenu među 6.152 korisnika sajta, odnosno potencijalnih kupaca i 133 trgovaca automobilima.

Analizom prosečnih cena svih oglašenih polovnih automobila na portalu (trenutno je oglašeno više od 73.000 putničkih vozila) dolazi se do podatka da su polovnjaci u prošloj godini poskupeli za 19% u odnosu na 2022. godinu. Ipak, činjenica je da trend godišnjeg rasta polako usporava. Podsetimo, pretprošle godine prosečna cena svih polovnih vozila oglašenih na sajtu Polovni automobili bila je veća za 24% u odnosu na 2021.

Takođe, nastavljen je još jedan trend iz 2022. godine, a to je kontinuirani rast cena polovnih vozila iz meseca u mesec. Tako je prosečna cena svih putničkih automobila u januaru prošle godine iznosila 8.454 evra, da bi u decembru dostigla 9.981 evro, što je rast od 18 procenata.

Nema sumnje da uzroke ovakvog kretanja cena treba tražiti u ukupnoj geopolitičkoj situaciji u svetu, novim ratnim sukobima, skoku inflacije u nekim državama iz kojih uvozimo automobile. Svi ovi faktori uzrokovali su nesigurnost kod potencijalnih kupaca, što potvrđuju i rezultati ankete sprovedene sa posetiocima sajta Polovni automobili.

Naime, preko 55% ispitanika, navelo je da su privremeno odustali od kupovine automobila, dok je nešto manje od 10% učesnika ankete potpuno odustalo od kupovine.

Međutim, tu su i „domaći“ faktori koji su uticali na cene polovnjaka, a to su povećani troškovi samog uvoza. Podsetimo, cene obaveznog ispitivanja vozila porasle su septembra prošle godine za preko 70%, a tu je i naplata ekološke takse, koja iznosi 12.34 dinara po kilogramu. To u praksi znači da su izdaci prilikom uvoza porasli za najmanje 200 evra po vozilu, a kada se na to dodaju i veći troškovi transporta, jasno je da taj iznos može biti i znatno veći. Zato i ne iznenađuje podatak da je u anketi sprovedenoj sa trgovcima polovnih vozila više od 44% ispitinika navelo povećane troškove uvoza kao glavni izazov sa kojim se suočavaju u poslovanju.

Jedan od najvećih evorpskih oglasnika, sajt Auto1.com sproveo je nedavno veliko istraživanje sa više od 9.000 prodavaca korišćenih vozila u više evropskih država, kako bi se utvrdilo kretanje cena na tržištu EU. Prema dobijenim podacima oko 61% trgovaca očekuje pad cena polovnih automobila u ovoj godini. Ovaj stav je posebno izražen kod italijanskih i nemačkih prodavaca, gde 72%, odnosno 64% očekuje pad cena. Niže cene očekuje i više od polovine ispitanika u Francuskoj i Holandiji.

Anketa sajta Polovni automobili proverila je kakvo je raspoloženje kod domaćih trgovaca polovnjacima. I dok se u Evropi očekuje pad, više od 50% naših prodavaca veruje da će cene rasti i u 2024. godini. Oko 30% anketiranih smatra da će cene ostati iste, dok tek nešto manje od 19% učesnika ankete veruje da će doći do pada cena.

Razlika u očekivanjima domaćih i evropskih trgovaca ne predstavlja iznenađenje, jer je na našem tržištu najavljeno nekoliko velikih promena, pre svih potencijalna zabrana uvoza polovnih automobila, standarda Euro 3 i Euro 4.

Ipak, uprkos rastu cena polovnjaka, rezultati ankete su pokazali da je veliki broj posetilaca sajta Polovni automobili zainteresovan da u ovoj godini kupi automobil. Konkretno, više od 57% od preko 6.152 anketiranih potencijalnih kupaca navelo je da će u ovoj godini kupiti polovnjak.

Da li je ovo naznaka, boljih prodajnih rezultata u 2024 godini, ostaje da se vidi. Umereni razlozi za optimizam svakako postoje sudeći i po poslednjim informacijama iz Evrope. Naime, prema podacima sajta Autovista24, u pet najvećih tržišta polovnjaka (Nemačka, Italija, Francuska, Španija i Velika Britanija) zabeležen je rast prodaje u poslednjem kvartalu prošle godine, prenosi "AutoMagazin".

