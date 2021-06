Cijene polovnjaka ubacuju u petu

SARAJEVO, BANJALUKA - Zbog nestašice auto-dijelova, ali i povećane potražnje za automobilima na svjetskom tržištu, došlo je do poskupljenja polovnih automobila u svijetu, što se odrazilo i na Bosnu i Hercegovinu, te su cijene polovnih vozila krenula prema gore.

Kako su za "Nezavisne" rekli stručnjaci iz ove oblasti, već se osjeti poskupljenje polovnih automobila na tržištu u BiH.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobila pri Privrednoj komori FBiH, naveo je za "Nezavisne" da je istina da su porasle cijene polovnih, ali i novih automobila.

"Cijene rastu iz razloga što su ih prošle godine u periodu pandemije svi oborili ne bi li nastavili prodaju automobila. Sada je povećana potražnja za automobilima i cijene rastu jer prate zahtjeve tržišta", kazao je Muratović.

Naglasio je da je drugi razlog poskupljenja nedostatak određenih komponenti, odnosno dijelova za automobile.

"I fabrike širom svijeta su radile smanjenim kapacitetom i sada imaju velike narudžbe i potražnju za tim dijelovima tako da i to diktira cijenu. Sve isporuke kasne. Recimo, od narudžbe do isporuke automobila nekada je trebalo najviše 90 dana, a sada se čeka minimalno 120 dana. Ljudi koji su prošle godine htjeli da kupe auto odgodili su to zbog pandemije virusa korona", rekao je Muratović.

Naveo je da je trenutno veliko povećanje prodaje automobila, kako novih, tako i polovnih.

"Veliki potencijal je i na rentakar kućama. One prošle godine sa lagera nisu povukle 600-700 auta, dok je sada situacija drugačija", zaključio je Muratović.

Željko Vasilić iz Auto-salona "Braća Đukić" iz Dervente rekao je da je došlo do poskupljenja polovnih automobila najviše zbog poskupljenja na svjetskom tržištu.

"Ovo nije samo slučaj kod nas, nego i u regionu. U razgovoru sa kolegama iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije saznao sam da je i kod njih ista stvar, odnosno da je i kod njih došlo do poskupljenja", naveo je Vasilić.

Prema njegovim riječima, ovo poskupljenje se kreće od 15 do 20 odsto u zavisnosti od modela auta, ali smatra da će u narednom periodu doći do još viših cijena polovnih auta.

"Kad kupujemo vozila u Francuskoj ili Njemačkoj, osjeti se da je došlo do poskupljenja. U Njemačkoj je i sve manje auta na lizingu, nekada je bilo oko 3.000, a sada imaju 500-600 i možda je taj nedostatak polovnih automobila jedan od razloga poskupljenja", istakao je Vasilić.

Goran Radivojac, ekonomski analitičar, istakao je da je poskupljenje polovnih automobila uzrokovano poskupljenjem na globalnom tržištu i smanjenjem proizvodnje.

"Realno je očekivati da će se proizvodnja seliti ka nekim dijelovima Evrope, a najprazniji prostor je tu Balkan, pa tako BiH mora tražiti svoje mjesto u tim procesima inače će doći do još većeg poskupljenja. Ovo je proces koji neće trajati samo mjesec-dva, nego nekoliko godina", naglasio je Radivojac.

Dodao je da je više faktora prouzrokovalo poskupljenje jer ne poskupljuju samo polovni automobili, tu su i hrana, željezo i gotovo svi ostali proizvodi.