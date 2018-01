Citroen se predomislio, vraća se klasični C4?

Citroenov dugogodišnji adut u srednjoj klasi hečbek C4 ipak nije zauvijek otišao u istoriju.

Iako je francuska kompanija prije nekoliko mjeseci najavila da više neće proizvoditi C4, već da će se koncentrisati na C4 Cactus, direktorka Linda Džekson je promijenila ploču.

Ona je istakla da je Cactus samo "tranzicioni korak", iako je on trebalo da bude odgovor na konkurenciju VW Golf, Ford Focus i Opel Austru, pošto je C4 bilježio loše prodajne rezultate.

"C segment i taj tim vozila, regularni C4 hečbek, je vrlo bitan za nas. Donijećemo neku vrstu zamjene za C4. Ne kažem da ćemo se riješiti Cactusa, ali ćemo predstaviti novi automobil C segmenta. Biće u tom sektoru, ali neće biti tradicionalan, niti nužno Cactus. Kako vrijeme prolazi vraćamo se kornu naše model strategije, a to je da imamo auto C segmenta. C4 Cactus je tranzicioni korak, može tako da se vidi. To je pragmatičan način", rekla je Džekson.

Ona je odbacila navode da Citroen odustaje i "pušta niz vodu" principe Cactusa koji su predstavljeni prvo na konceptu, a poslije na modelu C4 Cactus, istakavši da i dalje voli original jer im je dao ogromnu inspiraciju.

Citron je tokom 2017. zabilježio pad globalne prodaje, prije svega zbog ogromnog minusa od skoro 50% u Kini, koji je uslovljen jačanjem lokalne konkurencije i izostankom SUV modela.

Džekson vjeruje da će dolazak C3 Aircross i C5 Aircross vratiti Citroen na staru stazu. On je dodala i da će deset odsto prodaje Citroenovih automobila do 2021. godine biti preko interneta.

Druga i za sada posljednja generacija C4 predstavljena je 2010. godine, zasnovana na bazi prve generacije Peugeot 308, a osvježena je 2014. kao potpuno nov automobil, koji je proglašena za auto godine u Evropi. Nakon što je grupacija PSA kupila Opel prošle godine, koncentrisala se na mnogo popularnije Peugeot 308 i Astru u C segmentu, što je i bio glavni razlog gašenja C4.

