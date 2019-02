Citroen vraća legendarni Ami

Citroen je odlučio da oživi legendarno ime nakon četiri decenije duge pauze, i to tako što će na predstojećem salonu u Ženevi prikazati jedan izuzetan projekt automobila.

Citroen se definitivno vraća počecima, ali i onim idejama s kojima je stekao svjetsku slavu. Baš kao što je legendarni 2CV omogućio slobodu kretanja i motorizovao francuska sela (i gradove), tako sada dovodi koncept Ami One. Koncept je to koji nudi odgovore u gotovo svim područjima koja su danas na vrhu prioriteta u autoindustriji.

Za početak recimo kako se radi o potpuno električnom vozilu, čime je zadovoljen prvi preduslov urbane mobilnosti. A na električni pogon nadovezale su se brojne moderne tehnologije, od sistema brzog punjenja, do pojednostavljenog korištenja vozila "na zahtjev". Upravo tako, auto ne treba više kupiti već ga se uzima kad za to postoji potreba, i to upotrebom mobilne aplikacije na period od pet minuta do pet godina.

A pritom će isti mobilni telefon biti interfejs kokpita, dok će automobil moći da se koristi bez vozačke dozvole.

Citroenova snalažljivost tu ne staje, već se širi i na dizajn. Industrijski pristup ide od pretpostavke "magične kutije" sa što više zajedničkih dijelova vanjske oplate. Genijalnost se nastavlja i u unutrašnjosti, uređenoj na minimalistički način, ali i da što bolje zadovolji korisnika. U svega 2,5 metara dužine našlo se dovoljno mjesta za dva sjedala, prtljažnik, nekoliko odlagališta i dakako pogon, a detalji poput pomičnog krova, definitivno će razveseliti mnoge.

Citroen nije mogao na bolji način obilježiti 100. rođendan nego konceptom u kojem mnogi prepoznaju duh 2CV, ali u verziji za novi milenijum.

A dok čekate da se ovakav auto doista pojavi na cestama, znajte da je Citroen pripremio bogat asortiman lifestyle proizvoda.

(index.hr)