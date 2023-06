Corsa će dobiti nasljednika

Vauxhall (dio Stellantisa) je posvećen proizvodnji superminija u B segmentu i ne planira da napusti ovaj segment tržišta kao njegov veliki rival Ford Fiesta, potvrdio je šef dizajna Mark Adams.

Revidirana Opel/Vauxhall Corsa je nedavno predstavljena, a nasljednik će se pojaviti kasnije tokom ove decenije. Kako navodi britanski Autocar, Adams je rekao da je to što je Vauxhall dio Stellantisa ključno za njegovu mogućnost da se posveti budućnosti u segmentu superminija.

Adams je dodao da, iako Corsa ima blisku vezu u oblastima skrivenim za kupce ispod površine, kao što su Peugeot 208 i Citroen C3, kupci neće moći da utvrde odnos između automobila u oblastima koje su im važne.

"Srećni smo što nam ekonomija obima omogućava da radimo stvari do kojih klijentu nije stalo, ali i da radimo stvari do kojih im je stalo sa brendom", naveo je on.

Adams je rekao da Stellantis nije samo stvorio jednu "kutiju sa alatima" sa arhitekturom za svaki brend kako bi napravio sopstveni model, već je napravio "jednu i po kutiju alata, što omogućava brendovima da dodaju svoje dijelove".

Vauxhall je sada realizovao svoj cilj da postane vrhunski mejnstrim brend, ali Adams je rekao da Vauxhall nema planove da postane premijum brend i napusti svoju postojeću bazu kupaca, navodi Autoblog.rs.