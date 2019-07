Čovjek koji je osmislio Yugo GT500 dizajnirao jeftini supersportski automobil

U Kanadi će iduće godine početi da se proizvodi supersportski električni bolid koji bi izuzetno niskom cijenom trebalo da napravi pometnju na tržištu egzotičnih automobila.

Za Mihaela Merklera, mladog makedonskog dizajnera, prvi put smo čuli kad je objavio dizajn Stojadina za novi milenijum. Koncept Yugo GT500 je odmah osvojio mase jasno odigravši na emocije svih kojima je Stojadin nešto značio u životu. Retro inspiracija je tu odlično prihvaćena.

A nije trebalo dugo čekati na novi dizajnerski potez iz istog izvora. Za razliku od prethodnog, premda zahtjevniji, ovaj je izazvao interes investitora i ići će u proizvodnju. Kako javlja sam autor dizajna, konačni izgled koncepta je odobren, a automobil je dobio i novo ime.

Zove se Quds, što dolazi od riječi Al-Quds, što je arapski izraz za ''sveti'', ali i za sam Jerusalim. I da, zlatna maska je inspirisana Zlatnom kupolom iz Jerusalima, najstarijom i po mnogima najlepšom džamijom.

Vratimo se automobilu i pomijenimo da će osnova biti Dubuc Tomahawk, električni bolid koji se već proizvodi u Kanadi. Prve procjene govore da će Quds moći do 100 km/h za 2,9 sekundi, i to sve do 260 km/h, uz teoretski doseg i do 800 km.

A sad ono najbolje. Iza kanadske kompanije Electra stoji uspešni biznismen Džihad Mohamad, a on s ovim automobilom nema potrebu da zaradi, već želi ekološki prihvatljiv sportski automobil koji je dostupan širem sloju populacije.

Upravo zato cijena automobila neće biti ni blizu milion dolara, već na nivou od svega 70.000 dolara. Kako bi taj plan bio održiv, u Electri planiraju da otvore niz manjih proizvodnih pogona širom svijeta s bazom u Kanadi, kako vi projekat učinili održivim, prenosi "Srbijadanas.com".