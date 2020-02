"Crveni čuvari" u Srpskoj vozače vraćaju na pravi smjer

BANJALUKA - Svaki metar autoputa u Republici Srpskoj je pod budnim okom "crvenih čuvara" koji danonoćno motre na vozače, upozoravajući ih na nevolje koje ih mogu zadesiti na putu.

Riječ je o tri specijalizovana vozila vrijedna više od 600.000 KM, koja je krajem prošle godine preduzeću "Autoputevi Republike Srpske" donirala japanska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj, a u kojima je imala priliku da se vozi i ekipa "Glasa Srpske".

Za upravljanje ovim vozilima, koja autoputevima patroliraju od početka ovog mjeseca, obučeno je deset zaposlenih u "Autoputevima RS", a jedan od njih je i inženjer u Službi za održavanje sistema i podsistema, kontrolu i upravljanje saobraćajem Jovan Savić. On priča da dnevno pređu više stotina kilometara te da do sada nije bilo većih intervencija, ali da su iz predostrožnosti stalno su u pokretu.

"Za sada su dovoljna tri vozila. Povećanjem kilometraže autoputeva u Srpskoj javiće se potreba za još ovakvih vozila, jer je bezbjednost učesnika u saobraćaju na prvom mjestu", rekao je Savić.

Dodao je da putem pokretnog portala, koji je postavljen na krovu vozila, vozače o trenutnom stanju na autoputu obavještavaju na srpskom i engleskom jeziku.

"U pitanju je jedan vid komunikacije između nas i ostalih učesnika u saobraćaju. Do sada smo uglavnom vozače upozoravali na pravi smjer, jer ljudi često griješe", istakao je Savić i naglasio da vozila posjeduju opremu za obezbjeđivanje mjesta koja su opasna kao i za pomoć stradalima u slučaju saobraćajnih nesreća.

U slučaju da se patrola za nadzor na autoputevima u momentu nije zatekla na mjestu gdje prijeti neka opasnost za vozače ili se dogodila saobraćajna nesreća, o tome ih obavještavaju nadležni iz centara za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima i Doboju, koji stanje prate putem kamera.

Prema riječima inženjera u Centru za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima Bojana Tešanovića, operateri putem video-nadzora 24 časa tokom cijele godine prate odvijanje saobraćaja na dionici autoputa "9. januar" od Mahovljanske petlje do Prnjavora.

"S obzirom na to da je cijela dionica autoputa pokrivena kamerama, u svakom trenutku možemo da vidimo šta se dešava. Ukoliko dođe do narušavanja bezbjednosti saobraćaja, operateri su do početka ovog mjeseca obavještavali putnu službu, a sada nam je na raspolaganju i specijalna patrola ", kazao je

Tešanović i dodao da, ako je potrebno alarmiraju i policiju, hitnu pomoć i vatrogasce. Kamere su na ovoj dionici autoputa "9. januar", kaže Tešanović, do sada zabilježile saobraćajne nesreće sa manjom materijalnom štetom, odnosno nalijetanje vozila na životinju i slijetanje van kolovoza.

"Na ovoj dionici nije bilo saobraćajnih nesreća sa nastradalima, što je pokazatelj da je bezbjednost saobraćaja na autoputevima Srpske na visokom nivou", rekao je Tešanović.

Oku operatera ovog preduzeća ne može ništa promaknuti pa ni brzina kojom vozači voze. Pojedini vozači, istakao je Tešanović, autoputem projure brzinom većom od 200 kilometara na čas, dok je ograničenje 130.

GRADIŠKA - BANjALUKA

U "Autoputevima RS" istakli su da je u toku uspostavljanje sistema za upravljanje, nadzor i kontrolu saobraćaja na autoputu Gradiška - Banjaluka, poslije čega će i on, kao i autoput "9. januar" biti pod stalnim nadzorom.

"Autoput Gradiška - Banjaluka od jeseni bi trebalo da bude pod nadzorom Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima", kazali su u ovom preduzeću.