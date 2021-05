Cupra predstavila električni model Born

Seatov osamostaljeni performance brend Cupra predstavio je električni hatchback pod nadzivom Born.

Radi se o sestrinskom modelu Volkswagenovog modela ID.3 koji je sada predstavljen u produkcijskoj formi nakon što smo prošle godine vidjeli koncept. To je kompaktni električni automobil koji je dobro "sakrio" svoje korijene iz Volfsburga usvajanjem značajno agresivnijeg dizajna.

"Opasniji" izgled prednjeg dijela automobila daju "oštrija" prednja svjetla i veliki usisnici, zbog čega Cupra Born izgleda više sportski u odnosu na ID.3. Nazad je široka LED osvjetljena linija zbog koje se automobil čini većim, dok su vertikalna krilca dio integrisanog difuzora za koji iz Cupre kažu da ima i funkcionalnu ulogu.

Cuprin prvi električni automobil će biti dostupan sa šest različitih setofa felgi veličine između 18 i 20 inča. Te felge imaju elemente važne za aerodinamiku, a primjetni su i bakarni umeci na karoseriji. C stub je sofisticiraniji u odnosu na onaj koji je dio modela ID.3, a kupci će moći birati između šest boja karoserije na samom početku prodaje.

Unutrašnjost je na prvi pogled prepoznatljiva, ali ima nekoliko ključnih razlika. Električni Born koristi veći 12-inčni ekran osjetljiv na dodir, dok ID.3 ima manji 10-inčni ekran. Tu su i sportska sjedišta s integrisanim naslonima za glavu, dok se na upravljaču nalaze dodatna dugmad rezervisana za Cuprin model.

Kao i ID.3, novi Born dolazi ekskluzivno s pogonom na stražnje točkove. Električni motor je postavljen nazad i razvija 148 KS i 310 Nm obrtnog momenta za osnovni model kao i u slučaju modela ID.3 Pure, a koristi istu bateriju od 45kWh koja omogućava domet od 340 km. Born ubrzava od 0 do 100 km/h za 8,9 sekundi.

Snažnija verzija isporučuje 201 KS i 310 Nm obrtnog momenta kao i ID.3 Pro Performance, a kupac dobija i veću 58kWh bnateriju. Born u ovoj konfiguraciji do "stotke" stiže za 7,3 sekunde, a domet iznosi 420 km.

Treba istaći da će Cupra prodavati Born s E-Boost performance paketom koji povećava snagu na 228 KS, a ta snaga nije dostupna za ID.3. Dodatna snaga znači i ubrzanje od 0 do 100 km/h za 6,6 sekundi, dok baterija od 58kWh nudi domet od 420 km.

Snažniji električni motor se može kombinovati s većom 77kWh baterijom koja omogućava domet od 540 km. Ipak, teža baterija ima negativan utjecaj na performanse, odnosno na ubrzanje od 0 do 100 km/h za koje je u tom slučaju potrebno 7 sekundi.

Ispostavlja se da je idealno rješenje kombinovati E-Boost paket sa 58kWh baterijom, prenosi klix.ba.

Volkswagen Grupa je dokazala da MEB platforma podržava dva motora, formula hatchbacka s pogonom na sva četiri točka je demonstrirana na modelu ID.X, no ovaj model sa 329 KS je i dalje samo koncept. On je za 200 kg lakši od standardnog modela ID.3, a od 0 do 100 km/h ubrzava za 5,2 sekunde. To znači da je brži od Cuprinog Borna za 1,3 sekunde.

Cupra započinje proizvodnju u septembru u postrojenju Zvikau u Njemačkoj gdje se proizvodi ID.3 još od novembra 2019. godine.