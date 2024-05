Cupra želi da napravi serijski DarkRebel

​Serijska verzija električnog konceptnog automobila Cupra DarkRebel ostaje "san" za šefa kompanije Vejna Grifitsa. Međutim, takav se neće uskoro pojaviti, pošto Cupra ima druge prioritete koji treba da donesu profit i obim mnogo ranije, pošto uđe u period za koji se Grifits nada da će biti "eksponencijalni rast".

Grifits je za "Autocar" rekao: "To je auto koji bih volio da stvorim, ali to radite u vrijeme kada to možete sebi da priuštite. Kada imate ograničene resurse, morate da odredite svoje prioritete, tako da je očigledno za mene veliki prioritet sljedeća generacija Cupra automobila i električnih automobila. DarkRebel bi uradio odličan posao za Cupru u smislu imidža i pozicioniranja, ali u smislu generisanja profitabilnosti i obima, svakako ne."

Nadovezao se šef kompanije:

"To bi moglo da bude prava promjena za brend Cupra u nekom trenutku u budućnosti, ali u ovom trenutku to ostaje san."

Šef dizajna Horhe Diez je ranije rekao za "Autocar" da je automobil rezultat brenda koji može "zaista da sanja", rekavši: "(Bez) nikakvog naslijeđa ili potrebe da se držimo DNK, možemo da ga napraviti od nule, što daje hiljade mogućnosti, ali to je emocionalni dizajn, ljudski dizajn."

Grifits je još rekao:

"Cupra DarkRebel je najnovija provokacija brenda, kreirana bez granica stvarnog svijeta. Ovaj automobil je kreiran za sljedeću generaciju, to je buntovnik sa svrhom, pokazujući da električni automobili mogu biti seksi, emotivni i šokantni“, rekao je Grifits. "Vjerujem da je Cupra čista opsesija. To je brend napravljen od ljudi koji su fascinirani onim što rade. DarkRebel je dokaz ove strasti dovedene do granica."

DarkRebel po najavama donosi Cupra DNK do maksimuma bez ikakvih granica. To nije predviđanje, već provokacija, koja pokazuje da je dizajn dijalog, a ne proces.

Dužina vozila iznosi 450 cm, širina 220 cm i visina 130 cm.

DarkRebel je automobil orijentisan na vozača, sa radikalnom unutrašnjošću koja evoluira sa asimetričnom centralnom kičmom kao strukturnom jezgrom automobila, sa progresivnim sjedištima i progresivnim volanom i mjenjačem koji povezuje čovjeka i mašinu u jedno, prenosi "AutoBlog".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.