Cybertruck ima još jednu manu? (FOTO)

Od kada se pojavio na tržištu, Teslin Cybertruck izaziva veliko interesovanje.

Događalo se čak da ljudi pucaju iz vatrenog oružja u ovaj električni kamionet kako bi dokazali neprobojnost njegovog čelika.

Ali izgleda da postoje i ozbiljni problemi prisutni u određenim uslovima vožnje.

Mnogi vlasnici govore o navodnom problemu dizajna vozila, a jedan od njih je objavio fotografije na mreži X.

Naime, čini se da su farovi u prorezu na prednjoj maski prenisko postavljena i da se oko njih skuplja snijeg tokom padavina, što smanjuje vidljivost u vožnji. Svjetlosna traka na gornjem dijelu maske ima funkciju dnevnih svjetala, a glavni farovi su sporni.

Vlasnici tvrde da im je prilikom snježnih padavina vidljivost nula.

I was wondering why I didn't have any lights when I turned onto my street without streetlights... I wonder if Tesla can heat the headlights? pic.twitter.com/sTwzWQxqyX