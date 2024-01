Czinger Hyper GT ide u proizvodnju

Kevin i Lukas Czinger su za Top Gear potvrdili da namjeravaju da proizvedu šest "veoma unikatnih" automobila do kraja decenije, među kojima će biti i Hyper GT s gullwing vratima i četiri sjedišta.

"Ide u proizvodnju. Željeli smo 2023. godine da isporučimo potpuno sertifikovane primjerke modela 21C, tako sam bio fokusiran samo na to. Takođe, sada imamo kompanije poput Aston Martina i Mercedesa koje su naši klijenti, kao i velike kompanije iz aerospace i odbrambenog sektora. Među njima je General Atomics s kojim radimo na dronovima veličine borbenog aviona F16", izjavio je Kevin.

Kompanija je zbog procesa 3D printovanja veoma zauzeta, ali je hibridni superautomobil 21C tek početak za Czingerove automobile.

"Dugoročno, Czinger će kao brend uvijek voditi politiku malog volumena i visokih performansi, ali mi razvijamo nove tehnologije, nove konfiguracije motora, nove mjenjače i električne motore zajedno sa sistemima hlađenja. To će sve vremenom doći na masovno tržište. Već smo manje - više dizajnirali naše novo vozilo. To će biti prilično nevjerovatan automobil. Hyper GT je jedna opcija, ne mogu reći više od toga. Ipak, reći ću da nam je cilj proizvesti šest unikatnih automobila do kraja decenije", izjavio je Lukas, Kevinov sin i poslovni partner, prenosi Klix.

Czinger 21C koristi kombinaciju 2,9 litarskog V8 motora i dva električna motora, koji isporučuju 1.233 KS na sva četiri toka. Ranije se špekulisalo da će Hyper GT slijediti taj recept, ali to možda i neće biti slučaj.

