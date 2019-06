Da li će se legendarni Spaček vratiti u prodaju?

Posljednje vijesti za mnogobrojne obožavatelje vjerovatno najpoznatijeg Citroenovog automobila u istoriji nisu najbolje.

Iako je Citroen u novijoj istoriji upravo vratio slavu kad je predstavio prvi C3 i dijelom se pozvao na svoju legendu, koketiranje s prethodnicima i retro dizajn ostaće vidljivi samo u detaljima.

I dok je Renault kao duhovnu zamjenu četvorke ponudio Kangoo, a Citroen C3 Pluriel kao podsjetnik na još veću legendu, samo su rijetki u potpunosti oživjeli svoje legende. Tako je Volkswagen ponudio novu bubu, a potom su reinkarnirani Mini te Fiat 500.

I stvari će tu stati jer je Citroen potvrdio kako 2CV neće dobiti novo izdanje.

"Mi evoluiramo dizajn gledajući u prošlost. Ali ono što ne želim je da postanemo retro proizvođač", izjavila je šefica marke Linda Džekson za Top Gear.

"Neću proizvesti novi 2CV. Imao je svoje vrijeme, bio je pogodak, a sada treba naći novi dizajn koji će biti po mjeri našeg korisnika", bila je izravna Džeksonova.

S druge strane, ono što možemo u skoroj budućnosti očekivati je daljnja revizija kućnog dizajna, i to po pitanju svjetlosnog potpisa. Džekson pritom priznaje da treba biti inovativan, ali i da treba više usklađenosti unutar same game. Što to tačno znači, teško je trenutno razlučiti, ali zadnje informacije govore kako C4 Cactus neće dobiti nasljednika.

(index.hr)