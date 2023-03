Da li je ovo bolje rješenje za usporavanje saobraćaja od ležećeg policajca?

Tokom pandemije virusa korona, gradski zvaničnici Vankuvera pokrenuli su kampanju "Slow Street". Ideja je se zasniva na dve betonske barijere koje sužavaju puteve i usmjeravaju vozača da prođe između njih smanjenom brzinom.

Vlasti širom svijeta čine sve da ograniče brzinu na gradskim saobraćajnicama, a ovaj sistem u Kanadi je jedna od novina. Nije, međutim, izvjesno da li je ovaj projekat najbolji koji su saobraćajni stručnjaci mogli da smisle.

Tokom pandemije virusa korona, gradski zvaničnici Vankuvera pokrenuli su kampanju Slow Street. Ideja je se zasniva na dve betonske barijere koje sužavaju puteve i usmjeravaju vozača da prođe između njih smanjenom brzinom, piše Revijahak.

Lokalna novinarka Džil Benet nedavno se požalila na Twitteru da barijere dovode do čestih nesreća. Ona je objavila i fotografiju Dodge Duranga nasukanog na jednu od ovih barijera.

Betonske barijere se nalaze na ulicama u kojima su zabilježene česte nezgode ili problemi sa prebrzom vožnjom, posebno tamo gdje se takvi putevi ukrštaju sa drugim putevima. U Vankuveru su postavljene čak 42 barijere.

Ali ne misle svi kao Benet. Naime, mnogi podržavaju ovaj projekat.

Hey @CityofVancouver⁩ this is second incident I’ve seen caused by these useless ‘slow street’ barricades installed last month. They don’t slow down traffic; they cause crashes and traffic chaos. pic.twitter.com/A4xZOwMCGi