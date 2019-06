Da li je ovo novi Bondmobil?

​Aston Martin je prije nekoliko dana otkrio da će se novi hiperautomobil ovog proizvođača zvati Valhalla, a na Internetu se već spekuliše da bi upravo to mogao biti glavni auto Džejmsa Bonda u sledećem filmu iz ove franšize.

Na snimku koji je nedavno procurio sa seta 25. nastavka iz serijala o tajnom agentu 007 vidjeli smo klasični Aston Martin V8 Vantage iz 1980-tih godina, ali i dalje nije poznato koji će savremeni model ovog proizvođača voziti Danijel Krejg u tom filmu. Međutim, sajt 'This Is Money' tvrdi da će to biti Aston Martin Valhalla.

Ukoliko se pokaže da je ova informacija tačna, vjerovatno se radi o prototipu, s obzirom da je Valhalla još u ranoj fazi razvoja, a prve isporuke kupcima očekuju se tek 2021. godine.

Riječ je o hipersportskom automobilu koji će biti napravljen u ograničenoj seriji od svega 500 primjeraka i koji će koštati oko milion evra.

Aston Martin Valhalla imaće hibrdini pogon koji se sastoji o V6 turbo-benzinca i elektromotora, ukupne snage oko 1.000 ks. Automobil će ubrzavati 0-100 km/h za 2,5 s i dostizati maksimalnu brzinu od oko 350 km/h.

Aston Martin names new 200mph hypercar Valhalla - and it will be one of a trio used by @007 in new #JamesBond movie #AstonMartin @astonmartin @AstonMartinWork @AstonMartinPR @AndyatAston @StreetKev @ssproule101 @DavidAdamsUK https://t.co/oErWx9EeKi via @ThisIsMoney