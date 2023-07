Dacia razmatra da nastupi u segmentu mikroautomobila

Dacia bi se mogla spustiti i niže od Springa, na listi ponuđenih modela.

Pritom, nije ideja ponuditi novi model automobila, pre će biti da je želja u oblasti razvoja kvadricikla. Bio bi to rivalski četvorotočkaš u odnosu na Citroenov Ami, a koji je svojevremeno testirao Perica Rajković. Kako izgleda Ami, možete se podsjetiti ako pogledate par centimetara niže.

Rumunska marka već nudi mali električni automobil i to je već pomenuti i pristupačni krosover Spring. Međutim, kako prenosi britanski sajt Autocar, u razmatranju je zamisao koja predviđa razvoj jednog još manjeg četvorotočkaša, najvjerovatnije iz kategorije mikroautomobila. Bio bi namijenjen tinejdžerima i početnicima, za šta ga posebno podesnim čini anticipirana limitirana brzina kretanja. Takav model bi bio razvijen s ciljem što lakšeg probijanja kroz urbane džungle.

Šef Dacijinog dizajna, Dejvid Djurand navodi da vidi potencijal u tom segmentu tržišta. Masovni transport nije dobra ideja za svakog, kao što to nije ni biciklizam. Međutim, on nije mogao decidno da potvrdi da će Dacia preduzeti nešto konkretno po tom pitanju. "Trenutno je sve u razmatranju", rekao je on.

Nedavno najavljeni brend Mobilize koji će poslovati kao dio grupacije Renaulta zadužene za pitanja urbane mobilnosti, već ima ideju lansiranja malenog vozila nazvanog Duo (slika ispod), a koje izgleda kao restilizovani Renault Twizy. Ne bi bilo čudno da upravo ovaj model posluži kao baza za sličnu Daciju.

Djurand je ubijeđen da bi vlade evropskih zemalja mogle učiniti više u smislu stimulacije ljudi da kupe najmanje moguće automobile.

Nakon uspjeha koji u Japanu bilježe proizvođači s vozilima iz segmenta kei, ima ideja koje sugerišu da bi se slično moglo dogoditi i u Evropi, podstaknuto izrazito niskim porezima, besplatnim parkiranjem i sličnim prednostima.

U identitet Dacije bi se svakako savršeno uklopio automobil lišen elemenata koji nisu iz kategorije apsolutno nužnih. Tu se misli najprje na uređaj za klimatizaciju, informativno-zabavni sistem, sisteme napredne asistencije, pa čak i na servo upravljač. Cilj je motorizovati narod uz što manji trošak i uz što manje gabarite kako bi se lakše odvijao saobraćaj u pretrpanim gradovima.

Međutim, rukovodilac Dacije nadležan za pitanja prodaje i marketinga navodi da se marka neće takmičiti u svim mogućim automobilskim segmentima. „Moramo znati gdje da stanemo. Ne možemo nuditi petnaestak automobila. To nismo mi. Moramo ostati vijerni sebi", citirali su ga Ostrvljani.

Podsjetićemo da je Citroen Ami dvosjed s elektromotorom koji je nešto jači od 8 konjskih snaga i s baterijom kapaciteta 5,4kWh koja obezbjeđuje autonomiju od oko 75 kilometara. Dopuna baterije traje najviše četiri sata, i to na "sporom" punjaču dok je brzina kretanja ograničena, ne elektronski, nego snagom električnog agregata. Iznosi 45 km/h.

Cijene su šarene, kod nas se ni ne nudi ali vidimo da je u Francuskoj za 10 evra jeftiniji od 8 hiljada, dok je u Grčkoj nešto skuplji od 10 hiljada evra.