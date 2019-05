Dan kada je svijet plakao za Senom

Na današnji dana navršava se 25 godina od tragedije na stazi Imola u kojoj je poginuo jedan od najboljih vozača Formule 1 svih vremena, Ajrton Sena.

Brazilac je bio i ostao simbol Formule 1, jedan od onih koji će se pamtiti za sva vremena. Njegov beskompromisni i ludo hrabar stil vožnje je neponovljiv.

Sena je tokom karijere vozio za četiri tima, Tolman, Lotus, Meklaren i Vilijams, imao je 80 podijuma i ukupno 41 pobjedu, kao i tri titule svjetskog prvaka, 1988, 1990. i 1991. Ko zna koliko bi ih još imao da nije poginuo u 34. godini života.

Te 1994. godine Sena je tek bio prešao u redove Vilijamsa. Prve dvije trke u sezoni nije završio i tada je rekao kako za njega sezona kreće od Imole.

Taj vikend na trci za Veliku nagradu San Marina opamtiće se kao jedan od najtragičnijih u istoriji sporta. Mnogo toga je ukazivalo da će se dogoditi tragedija i da su se stvaru u to vrijeme, prilično otele kontroli kada je riječ o bezbjednosti samih aktera trke.

Dan prije pogibije Sene, na istoj stazi život je tokom kvalifikacija izgubio Austrijanac Roland Racenberger, kada je pri brzini od 310 kilometara na sat u krivini Vilnev udario u zaštitni zid.

Sena je otišao na mjesto tragedije i postoji priča o tome kako mu je tadašnji šef medicinskog centra FIA Sid Votkins sugerisao da napusti trke i ode na pecanje, što je bio njihov zajednički hobi.

"Ja ne mogu da živim bez trkanja", odgovorio mu je tada Sena.

Dan kasnije na trci, u sedmom krugu na zloglasnoj krivini Tamburelo, Sena je pri brzini od 307 kilometara udario u ogradu. Nije mu bilo spasa, iako je prenešen u bolnicu u Bolonji. Svijet je ostao bez jednog od najvećih sinova Formule 1.

Svijet je tugovao danima i godinama i sada poslije 25 godina, članovi porodice Formule 1 odaju mu dužnu počast. (B92)

Racer. Hero. Legend. Twenty-five years on, we remember Ayrton Senna, an icon of our sport pic.twitter.com/L8PgUNt18M