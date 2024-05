Debitovao BMW M4 CS: Do stotke za 3.2 sekunde (FOTO)

​Čekanju je konačno kraj. Novi BMW M4 CS je tu, smješten između Competition i CSL verzije. Donosi više snage, manju masu i moćna ubrzanja.

Više od godinu dana nakon BMW-a M3 CS, stiže kupe verzija. Motor je isti kao u limuzini, a u pitanju je 3.0-litarski šestocilindarski redni benzinac sa 550 KS (405 kW), uparen sa osmostepenim M Steptronic mjenjačem i M xDrive inteligentnim sistemom pogona na sva četiri točka.

Najveći obrtni moment iznosi 650 Nm.

BMW M4 CS iz stanja mirovanja do stotke stiže za 3.2 sekunde, dok je maksimalna brzina ograničena na 302 km/h.

Težina je takođe smanjena. BMW tvrdi da je CS 20 kg lakši u odnosu na M4 Competition zahvaljujući panelima karoserije, poput haube, izrađenim od specijalne plastike ojačane karbonskim vlaknima.

BMW M4 CS Arrives As Sweet Spot Of Range Estimates suggest the M4 CS will start from around R3.1m. Read more: https://t.co/jQqMlxWVIM pic.twitter.com/FJevrT8Vy6