Debitovao MX-30, prvi Mazdin električni auto

Mazdin prvi električni automobil imao je premijeru na tokijskom salonu automobila.

Iako se prvobitno pretpostavljalo da je riječ o konceptnom vozilu, japanski proizvođač je ipak predstavio produkcijski model koji će se 2020. naći u prodajnim salonima.

Svojim skraćeni zadnjim vratima bez kvaka, koja se otvaraju unazad, kao i zakošenim zadnjim stubovima, MX-30 podsjeća na kupe vozilo. Sa druge strane, povišena silueta i plastični zaštitni dodaci na pragovima i lukovima iznad točkova čine da ovaj električni model izgleda kao tipičan krosover.

Komentarišući premijeru Mazde MX-30, koja će u evropske salone stići tokom druge polovine 2020. godine, Jasuhiro Aojama, predsjednik i izvršni direktor Mazda Motor Europe rekao je:

"Kao i kod svih naših proizvoda, Mazdini dizajneri i inženjeri imali su vrlo jasan cilj za naš prvi potpuno električni automobil. Morao je da ima jedinstveni dizajn, da bude sjajan za vožnju, nešto što je ključni deo Mazdine DNK i što nas čini jedinstvenima u poređenju sa konkurentima, i što je najvažnije, da doprinosi smanjenju emisija tokom cijelog životnog ciklusa."

"Uz tehnologije elektrifikacije koje uvodimo u našu celokupnu ponudu, kao manji proizvođač usredsrijedili smo sve napore u razvoj električnog automobila za koji pretpostavljamo da će biti drugi automobil u porodici", kazao je Aojama.

On ističe da Mazda MX-30 "nije poput drugih električnih automobila, vozi se više poput automobila pokretanog motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem".

Kako kažu u japanskom proizvođaču, Mazdu MX-30 karakteriše inovativni pristup pri konstruisanju i e-Skyactiv tehnologija uključujući bateriju koja je čvrsto integrisana u karoserijsku strukturu vozila, što poboljšava cijelokupnu krutost karoserije.

Uz to, s obzirom na važnost zvuka za vozačevu percepciju obrtnog momenta i brzine, Mazdini inženjeri su stvorili i elektronski zvučni sistem unutar MX-30 koji je sinhronizovan sa obrtnim momentom motora u pogledu frekvencije zvuka.

To dovodi do manjeg variranja brzine kretanja tokom vožnje i rezultira vrlo stabilnom vožnjom, što dodatno podržava Mazdin sistem G-Vectoring Control (GVC) koji je proširen i koristi prednosti elektromotora (električni G-Vectoring Control Plus).

Sa modelom MX-30 nastavlja se Mazdin fokus na uklanjanje nepotrebnih elemenata dizajna. U kompaniji kažu da i dalje veruju u slogan "manje je više" kada je riječ o unutrašnjosti i spoljašnjosti Mazda automobila.

Kabina je dizajnirana da stvori "osjećaj jedinstva koji se proteže od vrha prednjeg nosača krova sve do zadnjeg dijela vozila".

Boja uokvirenog gornjeg dijela krova čini ovaj osjećaj još jasnijim.

Dvokrilna "freestyle" vrata daju modelu MX-30 karakterističnu i elegantnu siluetu, uz poseban osjećaj pri ulasku u automobil.

Mazda u putničku kabinu uvodi ekološke materijale, a pravu kožu zamenjuje veganskom alternativom. Osim toga, tu je i pluta iz ekološki prihvatljive proizvodnje na središnjoj konzoli koja pruža prostor za odlaganje.

Japanski proizvođač objašnjava da je ranije koristio MX prefiks na nekoliko proizvoda koji su u to vrijeme dizajnirani i izrađeni kako bi se suprotstavljali trendovima u tadašnjoj automobilskoj industriji. Tako je sa MX-5 nastao sportski dvosed - dok su drugi proizvođači odbacivali koncept roadstera.

Sa MX-30 ideja je bila da se kreira potpuno novo iskustvo vožnje električnog vozila sa Mazdinim DNK koji se provlači kroz jedinstveni dizajn unutrašnjosti i spoljašnjosti i dobru dinamiku vožnje.

Mazda MX-30 opremljena je litijum-jonskom baterijom kapaciteta 35,5 kWh koja omogućava da automobil pređe i do 200 km prije nego što vozač bude morao da se zaustavi radi dopune baterije.

Specifikacije motora i performanse za sada nisu saopštene, ali pretpostavlja se da elektromotor proizvodi 143 ks (105 kW) i 265 Nm.

Mazda MX-30 već je dostupna za predrezervacije u nekoliko zemalja EU, a na tržište stiže u drugoj polovini 2020.

