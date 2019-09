Debitovao potpuno novi Hyundai i10

​Potpuno novi Hyundai i10 je premijerno predstavljen i to prije javne premijere koja je zakazana za Sajam automobila u Frankfurtu. Ovaj Sajam svoje kapije za posjetioce otvara 12. septembra!

Hyundai je na novom i10 radio već dosta vremena. Prema tome, tokom proteklih nekoliko mjeseci smo imali prilike da vidimo fotografije prototip modela nastale prilikom testiranja. Novi Hyundai i10 će se proizvoditi u Evropi, a prošao je kroz ozbiljnu restilizaciju, kako spolja, tako i u kabini, prenosi vrelegume.rs.

Novi i10 se odlikuje novim dinamičnim dizajnom koji odmah zapada za oko. Naime, dizajneri kompanije Hyundai su krov automobila spustili za 20 mm, a proširili su automobil za isto toliko. Zahvaljujući tome, ovaj mali hečbek ima mnogo privlačniju siluetu. Takođe, novi Hyundai i10 je postavljen na nove felne od 16 inča, koje su dostupne kao opcija.

Na prednjem dijelu se ističe široka maska (gril) sa LED dnevnim svjetlima. Što se bočnih strana tiče, one izgledaju “mišićavije” i savrešno se uklapaju sa dizajnom prednjeg dijela. Najupečatljiviji su svakako C stubovi u obliku slova X i bočni retovizori. Ovaj model će biti dostupan u deset boja spoljašnjosti. To su Dragon Red, Brass, Aqua Turquoise, Phantom Black, Polar White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red i Slate Blue. Kupci se mogu odlučiti i za krov ofarban u crnu ili crvenu boju, kako bi automobil dobio “kontrastni” izgled.

Prebacivanjem u kabinu vidimo da je ona dosta “podmlađena”. Tu je jednostavni volan, ali i ekran infotejnmenta od 8 inča. Hyundai je takođe kreirao intrigantni 3D “pčelinje saće” dizajn koji se ističe na komandnoj tabli i panelima vrata. Takođe, novi i10 je dostupan kao model sa četiri i sa pet sedišta.

Kao i drugi moderni modeli, opremljen je brojnim sistemima za asistenciju vozaču.

Na početku lasniranja će biti dostupna dva pogonska sklopa. Jedan je jednolitarski MPi trocilindraš koji razvija 66 KS i 96 Nm obrtnog momenta. Drugi je veći, 1.2-litarski MPi četvorocilindraš koji razvija 82 KS i 118 Nm obrtnog momenta. Oba agregata mogu biti upareni ili sa petostepenim manuelnim ili sa petostepenim automatizovanim manulenim menjačem.