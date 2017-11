Devet savjeta za pripremu automobila za zimu

Ako ste i vi jedan od onih koji još nisu pripremili svoj auto za zimu i zimske uslove, vrijeme je da se pobrinete oko toga jer briga za Vaš automobil je ujedno i briga za Vašu sigurnost.

Donosimo vam kratki pregled 9 stvari kojima morate pripremiti svoj auto za zimske uvjete.

1. Zimske gume

Tokom snježnog (ne)vremena jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda je korištenje neadekvatnih guma, bilo ljetnih ili tzv. univerzalnih – zbog čega stvaraju gužve u saobraćaju. Ljetne gume gube elastičnost već pri temperaturi nižoj od 7 stepeni Celzijusa. Tada gube i svojstvo prianjanja na podlogu te se zato automobil (pre) više skliže. To su razlozi zbog kojih biste trebali staviti zimske gume, a i ljetne gume će vam duže trajati ako ih koristite za vrijeme za koje su predviđene. Koriste li ipak cijelo sezonske morate na umu imati sljedeće vrijednosti: Utori guma ne smiju biti manji od 4mm jer takve gume boje prianjaju te su bolje upravljive po snijegu i ledu.

2. Lanci za gume

Uvijek ih trebate imati u autu za vrijeme zime, a pogotovo ako idete na duže putovanje. Ne možete znati kakvo vas vrijeme može zahvatiti. Kako biste kupili odgovarajuće lance, prvo provjerite koje su dimenzije vaše gume. Koriste li cijelosezonske gume lanci su Vam obavezni. Većina ljudi nije dosad postavljala lance pa bi bilo korisno da barem jednom isprobate kako se lanci postavljaju na gumu kako bi bili spremni za scenarij kada ćete ih hitno morati staviti, naročito putujete li puno.

3. Sredstva za odleđivanje stakla i brave

Vjerojatno ste se već našli u situaciji kada ste žurili na posao, a vjetrobransko staklo vam je zamagljeno ili “okovano” snijegom i ledom. Nikako ga nemojte zalijevati vrućom vodom jer zbog razlika u temperaturi doći će ili do kompletnog pucanja ili mikropukotina u staklu. Umjesto toga kupite sredstvo za odleđivanje stakla, 3 u 1. Nanesite ga i prije nego što nastupe temperature ispod 0 na stakla od automobila jer se tada Vaša stakla neće zalediti. Možete ga koristiti i za odleđivanje brava, odnosno da si olakšate otvaranje smrznute kvake vrata.

Ne garažirate li automobil, poželjno je da gumene brtve na vratima premažete zaštitnom sredstvom prije nastupa niskih temperatura jer tada neće doći do rizika oštećenja gume kada otvarate ili zatvarate vrata. Pri niskim temperaturama guma oko vrata te gepekaa znatno gubi elasticitet pa pritom, kada zatvaramo vrata u žurbi, brtva može puknuti.

4. Antifriz

Sistem za hlađenje jedna je od najvažnijih komponenti u radu motora, pa je jako važno provjeriti stanje antifriza. Manjak antifriza, odnosno njegova slaba koncentracija prilikom niskih temperatura mogu uzrokovati smrzavanje tekućine u bloku motora, što za posljedicu ima njegovo pucanje. Prosječan vijek trajanja antifriza je oko tri godine. Nužno je prije niskih temperatura provjeriti gustoću rashladne tekućine vozila (antifriz). Klasična je pogreška da se tokom ljeta iz nekih razloga dolijeva voda u sustav, a onda se na to zaboravi. Ako je tekućina previše razrijeđena, na motoru vozila kod niskih temperatura mogu nastati velika i skupa oštećenja. Zanimljivost je da se zbog toga, kod niskih temperatura, motori mogu i pregrijavati.

Razlog je što zbog zaleđivanja hladnjaka izostane cirkulacija tekućine.

Zato je najbolje da provjerite svojstva antifriza. To možete to učiniti i tako da kupite mjerač antifriza, ili da zamolite u servisu da Vam to provjere.

5. Premažite karoseriju automobila voskom

Zimi se ceste posipaju solju kako bi se smanjila mogućnost za proklizavanje automobila. No, koliko god je ta sol dobra za vožnju ona je loša za lim i boju jer ih može oštetiti, stoga bi bilo korisno da karoseriju premažete voskom te svakako zimi više perete podvozje vozila, u ručnoj autopraonici.

6. Metlice i tekućina za brisanje stakla

Metlice brisača vjetrobranskog stakla vozači često znaju zanemariti, no to je jedan od najvažnijih dijelova s obzirom na to da sigurnost vaše vožnje ovisi o vidnom polju. Pregledajte ih jer ako imaju kakve pukotine na sebi treba ih zamijeniti. Takođe je bitno da zimi zamijenite tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla zimskom verzijom koja ima nižu temperaturu zamrzavanja. Nemojte pritom misliti da je korištenjem zimske tekućine za pranje stakla imate soluciju ukoliko se vozilo preko noći zaledi. Napraviti ćete si trošak jer ćete postojeće metlice „narezati“ na ledu koji se stvorio na staklu. Koristite profesionalna sredstva.

7. Akumulator

Kao i nama, vozačima i automobilima su najgora jutra, kada je u pravilu najniža temperatura. Nepripremljeni vozači toga obično postanu svjesni tek kad zakasne na posao zbog toga što nisu uspjeli pokrenuti automobil. Najčešće je uzrok akumulator, ali pravi razlog može biti i u alternatoru ili neispravnim kabelima.

S obzirom da rijetki imaju potreban alat – ali i znanje – za provjeru svega što je potrebno preporučamo posjetu stručnoj osobi. To je najbolji način da izbjegnete živciranje, gubljenje vremena, ali i trošak kasnijeg popravka, koji je obično nekoliko puta veći od same cijene preventivnog pregleda. Pored obavezne provjere akumulatora, i čišćenja klema, treba provjeriti kablove odnosno pogledati jesu li svi dobro postavljeni, stoje li čvrsto na svome mjestu ili su, možda, negdje oštećeni. Prosječni rok trajanja akumulatora je oko 5 godina. Nakon toga roka polako gube svoja svojstva, a tokom zimskog jutra potrebna je veća snaga za pokretanje motora. Nemojte se dovesti u situaciju da morate zvati taksi vozilo ili vučnu službu koje će Vam rado posuditi kleme – ali to i naplatiti. Provjerite napon svog akumulatora.

8. Strugalica leda

Danas u trgovinama možete naći jeftine strugalice leda koje imaju i rukavicu ako ste zimogrozni, no mogu se kupiti i one dvostruke koje uz strugalicu na drugom nastavku imaju metlicu kojom možete pomesti snijeg s automobila. Vozite li sa snježnim pokrivačem na krovu, te Vas pritom primijeti policajac, vjerovatno će Vas kazniti jer direktno ugrožavate vidno polje onima koji se voze iza Vas.

9. Automobilske cerade

Ako nemate garažu bilo bi korisno da kupite ceradu koja će vaš automobil zaštititi od zimskih uvjeta, a i vi ćete lakše i brže očistiti snijeg s njega.

(autopress.hr)