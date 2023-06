Divljao Lamborghinijem – policija mu oduzela automobil

Iako su supersportski automobili uobičajen prizor na britanskim putevima, a posebno na ulicama Londona, to ne znači da im se svi dive i uživaju u pogledu i zvučnom pejzažu.

Pogotovo ne ako je zora i ako vas iz sna probudi rika oktanskih zvjeri.

A upravo to se dogodilo u Boltonu, gdje je neimenovani vlasnik Lamborghinija odlučio da turira mašinu u 4 ujutro.

Ubrzo je stigla policija i uhvatila ga, pa je kažnjen zbog uznemiravanja bukom i neoprezne vožnje.

Multiple reports of different coloured Lambos being driven Anti socially this weekend at Bolton, all now identified. Orange felt it was a great idea to race up to a Police scene revving engine loudly at 4am. Driver reported due care offence and given s59 warning. #noBULLtaken pic.twitter.com/DyXql6QYZf