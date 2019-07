Do 2021. godine utrostručiće se broj modela električnih automobila

​European enviroNmental lobby group očekuje da će korisnici u Evropi uskoro imati tri puta veći izbor nego danas prilikom kupovine električnih automobila.

Broj dostupnih modela već neko vrijeme u stagnaciji, prvenstveno zbog nedovoljno razvijene infrastrukture za punjenje baterija i visoke cijene električnih automobila.

Istraživanje pokazuje da će, prema najavama proizvođača, do 2021. godine na tržištu biti ponuđeno 210 modela električnih automobila, dok ih je krajem 2018. godine bilo dostupno ukupno 60. Od toga, očekuje se da će u ponudi biti 92 potpuno električna modela automobila i 118 hibridnih modela. To će dovesti i do snižavanja cijena, pa će električni automobili biti znatno dostupniji korisnicima, što će ubrzati prelazak sa benzinskih ili dizel zasnovanih modela.

Ako se ostvari ovo predviđanje, vjeruje se da će do 2025. godine 22 odsto proizvedenih vozila biti električno, što će omogućiti i da proizvođači lako ostvare cilj koji je postavila EU (da do 2025. godine emisija CO2 bude manja od 95g/km). Najveće fabrike za proizvodnju električnih vozila biće u državama koje imaju najrazvijeniju auto industriju (u Njemačkoj, Francuskoj, Španiji i Italiji).

