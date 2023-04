Do kada će se praviti Golf sa SUS motorima

Aktuelna osma generacija Volkswagen Golfa biće posljednja koja će imati motor sa unutrašnjim sagorjevanjem.

Kako saznaje Automobilwoche, šef Volkswagena, Tomas Šefer, rekao je da će Golf osme generacije biti posljednja sa dizelašima i benzincima i da će pretrpiti redizajn sljedeće godine.

Šefer je ipak ostavio otvorena vrata za potencijalno "oživljavanje" Golfa sa benzinskim pogonom u budućnosti, rekavši da bi se to moglo dogoditi ako se globalni uslovi dramatično promjene do 2027. godine, ali Volkswagen za sada nema planove za to.

Umjesto toga, VW trenutno nastoji da elektrifikuje sve svoje glavne modele.

"Jasno je da se nećemo odreći legendarnih imena poput modela Golf, Tiguan i GTI, već ćemo ih prenijeti u električni svijet", rekao je on.

Šefer je kazao da je cilj kompanije da održi duh Golfa živim dok prelazi na punu elektrifikaciju. Električni Golf 9 stiže krajem decenije – cilj brenda je da postane potpuno električan do 2033.

Prema Šeferu, SUS Golf će potrajati najmanje do 2028. godine, kada će VW postepeno ukinuti svoju trenutnu MEB mehaničku platformu i lansirati novu SSP električnu osnovu.

Za razliku od MEB-a, SSP platforma će moći da podrži širi spektar automobila, kao što su veći SUV modeli.

Moguće je da bismo već 2028. mogli vidjeti Golf ili ID. Golf baziran na SSP-u, što će predstavljati i početak putovanja marke u punu elektrifikaciju i zatvoriti jedno poglavlje auto-industrije.