Doktori upozoravaju: Profesija vozača je opasna po zdravlje i život

Na osnovu 13-godišnjeg istraživanja, specijalisti sa univerziteta Harvard su utvrdili da je profesija vozača vrlo opasna po zdravlje i život.

Najučestaliji problem s kojim se sreću profesionalni vozači je bol u vratu i donjem dijelu leđa.

Glavni razlog za to nije često okretanje glave, već vibracije samog vozila. Doktori vjeruju da je to jedan od najvećih neprijatelja skeletnog sistema. Prema istraživanjima, promjene u koštanoj srži i zglobnim površinama nastaju usljed vibracija, što dovodi do njihove abrazije i deformacije.

Takođe, zbog učestalog sjedenja slabi cirkulacija krvi što dovodi do bolova u nogama, proširenih vena, a poremećena cirkulacija krvi u karlici dovodi do poremećaja poput prostatitisa, orolitijaze, erektilne disfunkcije.

Tu su i nuspojave boravka u zatvorenom prostoru u kojem se javljaju isparenja benzina i goriva, koji kada sagorijevaju emituju smrtonosne materije poput ugljen-oksida, azota, benzapirena, fenola i teških metala.

Upotreba opasnih materijala poput abesta u proizvodnji kočionih pedala može da vremenom prouzrokuje rak.

Stoga ljekari savjetuju profesionalnim vozačima da se redovno i preventivno testiraju, što može da pomogne izbjegavanju opasnih ishoda.