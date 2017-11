Dolazi X8, najskuplji BMW u ponudi

U BMW-u su zaraženi SUV manijom, pa nakon X7 najavljuju korak više, ali i stvaranje čitave linije crossovera sa eko predznakom.

Bavarski je div tako između ostalog registrovao ime iX8, a na cesti bi se mogao pojaviti 2020. godine, piše Autocar.

Osim budućeg rivala nadolazećem Audiju Q8 i novom Range Roveru iz BMW-a bi uskoro moglo stići još nekoliko modela.

"Tu ima mjesta za X8, posebno u Kini, ali još nije donesena konačna odluka. Segment je u brzom rastu, pa postoji šansa", rekao je Klaus Frehlih, čelni čovjek BMW-ovog odjela razvoja.

Novi X8 će vjerojatno koristiti osnovu X7, ali za razliku od X4 i X6 neće nužno biti coupe izvedba izvornog modela. Naprotiv, X8 bi mogao postati još luksuznija i veća izvedba modela X7, a uz kraljevski luksuz nudiće samo najatraktivnije motorne izvedbe, od plug-in hibrida do moćnog V12. U svakom slučaju valja pričekati početak iduće godine i dolazak BMW-a X7 nakon čega će sve biti puno jasnije.

Ono što je sigurno je širenje iPerformance linije. Njoj bi se uskoro mogli pridružiti svi crossover modeli, i to iX1, iX2, iX3, iX4, iX5, iX6, iX7, iX8 i iX9. Realno to neće biti slučaj, već ćemo svjedočiti ograničenom broju modela. Naime, 2010. godine BMW je zaštitio imena od i1 do i9, a do sada su stigla samo dva modela, i3 i i8.

(index.hr)