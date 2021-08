Duster dobio nula zvjezdica na NCAP testu

​Oktobra 2019, druga generacija Dacije Duster, koja se prodaje u fabrici u Mioveniju u Rumuniji, podvrgnuta je Latin (južnoameričkom) NCAP testu, dobivši sasvim pristojne četiri zvjezdice.

Oktobra 2019, druga generacija Dacije Duster, koja se prodaje u fabrici u Mioveniju u Rumuniji, podvrgnuta je Latin (južnoameričkom) NCAP testu, dobivši sasvim pristojne četiri zvjezdice.

Sada je testiran i primjerak Dustera, koji je u međuvremenu počeo da se proizvodi u Sao Žoze dos Pinjaisu u Brazilu pod Renaultovom značkom, da bi se dva modela uporedila, a rezultati su blago šokantni i zabrinjavajući, pišu Vrele Gume.

New Car Assessment Program za Latinsku Ameriku i Karibe je brazilskom modelu dodijelio nula zvjezdica, i to s razlogom, mada Duster nije prvi model koji je tako prošao, ali je prvi kojem je procurilo gorivo prilikom čeonog sudara. I ne samo to, već se prevrnuo na stranu prilikom simulacije bočnog sudara, što je značajno oštetilo B stub i dovelo do otvaranja vrata. Latin NCAP objašnjava da se ključne razlike između Renaultove i Dacijine verzije ogledaju u nedostatku standardnih bočnih jastuka kod modela koji nosi bedž francuske marke. Ovaj izuzetno popularni SUV je dobio ocjenu od samo 29,47 procentnih poena za zaštitu odraslih putnika, 50,79 za zaštitu pješaka i 34,88 za bezbjednosne sisteme.

Posebno je problematično što je došlo do curenja goriva, što je navelo Latin NCAP da zatraži od Renaulta da povuče sve primjerke druge generacije Dustera proizvedene u Brazilu. Pored toga, od francuskog proizvođača je zatraženo da uradi nešto povodom otvaranja vrata prilikom bočnog sudara, jer u realnim okolnostima može doći do ispadanja putnika iz vozila.

Treba istaći da navedeni rezultati za zaštitu pješaka pripadaju rumunskom Dusteru, a Latin NCAP kaže da brazilski ima drugačiju prednju sekciju, što bi moglo da utiče na rezultate. Da podsjetimo, Dacia Duster je na Euro NCAP testu 2017. ocijenjena s tri zvjezdice.

Od oktobra 2020. Latin NCAP „kreš“ test je stroži nego ikada ranije, što znači da bi SUV koji se proizvodi u Rumuniji vjerovatno ostvario nižu ocjenu, pretpostavljamo identičnu onoj evropskoj. Ipak, ovdje se nameće pitanje od dvostrukim standardima, jer raspon između četiri i nula zvjezdica nije mali. Renault tvrdi da je brazilski Duster identičan onom koji je testiran 2019, kada je dobio četiri zvjezdice: „Duster, čiji je test objavljen avgusta 2021, potpuno je identičan u smislu aktivne i pasivne bezbjednosti kao vozilo koje je dobilo četiri zvjezdice za zaštitu odraslih putnika i tri zvjezdice za zaštitu djece, u testu sprovedenom od strane iste institucije 2019. U 2020, Latin NCAP je promijenio testne protokole, zbog kojih su rezultati sada drugačiji.

Važno je naglasiti da se Renault Duster striktno pridržava regulative u zemljama u kojima se prodaje, u nekim aspektima ih prevazilazieći. Ovaj model dolazi s bezbjednosnim sistemima kao što su ESP, detekcija „mrtvog ugla“, „multiview“ kamera, kao i drugim koji nisu obavezni zakonom. Renault smatra da, bez obzira na to što je došlo do velike evolucije na planu bezbjednosti vozila posljednjih godina, taj trend se nastavlja a Renault će nastaviti da nudi proizvode koji pružaju visok stepen bezbjednosti.“

U povezanim vijestima, Latin NCAP je takođe testirao Suzuki Swift za latinoamerička tržišta, koji je takođe zaradio nula zvjezdica, bilo da se radi o hečbek ili sedan modelu.

(B92)