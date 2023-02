E-vozila skupa, infrastruktura slaba, standard građana nizak

BANJALUKA, SARAJEVO - Bosna i Hercegovina će potencijalno jako teško moći ispratiti legislativu Evropske unije o zabrani prodaje automobila na benzin i dizel od 2035. godine, koju je Evropski parlament usvojio prije nekoliko dana, smatraju domaći stručnjaci.

Podsjećamo, poslanici u Evropskom parlamentu su usvojili ovaj zakon sa ciljem da se ubrzaju prelazak na električna vozila i borba protiv klimatskih promjena.

Sagovornici smatraju da je BiH tradicionalno tržište automobila na fosilna goriva, te iako je država uvela neke olakšice, e-vozila se slabo kupuju jer su preskupa za naše standarde.

Problem je i jako loša infrastruktura u BiH, te mali broj punionica.

Drago Talijan, direktor Centra za motorna vozila, rekao je za "Nezavisne novine" da, ukoliko budemo pratili legislativu Evropske unije, i u BiH će doći do određenih ograničenja uvoza automobila na fosilna goriva.

"Ukoliko ne bude promjene u toj sferi, biće sve kao i do sada, s tim što ćemo imati u ponudi više takvih vozila nego što je bilo do sada. Što se tiče uvoza električnih vozila, vidimo da je Savjet ministara BiH donio odluku o oslobađanju i umanjenju plaćanja carina na uvoz takvih vozila, ali očito je da to nije dovoljno da motiviše kupce", naveo je Talijan.

Prema njegovim riječima, električna vozila su skuplja, ali je potrebno obezbijediti i dobru infrastrukturu za ta vozila, jer još nemamo uslove da ih napunimo kad zatreba.

"Trenutno se električna vozila voze na nekom lokalu, ali ni nemamo ih trenutno dovoljno, a punjenja se vrše kući ili na dostupnim punionicama. S obzirom na to da je taj trend razvoja e-vozila dobio na velikom značaju, mislim da će svi morati da se pokrenu dodatno i stvore ambijent za korištenje tih vozila", naglasio je Talijan.

Ševal Kovačević, sudski vještak saobraćajne struke, istakao je da bi potencijalno usvajanje ovakvog zakona u BiH moglo donijeti brojne probleme.

"Prvi je taj kako obezbijediti novac za kupovinu električnih automobila. U Evropskoj uniji sebi mogu dozvoliti tako nešto, ali kod nas će to ići teško. Druga stvar je ta šta sa postojećim auto-parkom da se čini? Zemlje u razvoju to sebi ne mogu priuštiti", naveo je Kovačević.

Dodao je da će BiH ovaj zakon teško ispoštovati.

"Pitanje je kako će se to odraziti i na tržište nafte i naftnih derivata. Takođe, imamo slabu dostupnost za električne automobile, imamo jako malo punionica i tu će biti problem. Po mom mišljenju, ovakvu odluku je trebalo stepenovati, a ne tako drastično da se odluči. Ovo neće biti problem samo za BiH, već za sve zemlje u regionu. Ne možete vi odlučiti odjednom da se tako nešto desi, a ljudi nemaju novca da kupuju e-vozila", kazao je Kovačević.