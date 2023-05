Eksplodirao električni trotinet u stanu, šta savjetuju vatrogasci

Sve je više električnih trotineta na putevima i trotoarima, a vozači ih uglavnom pune u zatvorenim prostorima, sređenim, stanovima, kućama... Kao i kod svih električnih uređaja sa baterijama, mogući su problemi pri punjenju.

Londonski vatrogasci objavili su snimak požara koji je izazvan eksplozijom baterije električnog trotineta u stanu. Počelo dimom, a završilo se detonacijom i vatrom...

Vatrogasci su upozorili i na otrovne gasove koji se oslobađaju prilikom požara, na činjenicu da nikada ne treba puniti električni trotinet na mjestu odakle ne možete da računate na siguran bekstvo iz prostorije ako dođe do požara.

Takođe, napominje se da je trotinet sa snimka kupljen kao polovan, a novi vlasnik nije provjerio da li je baterija možda oštećena.

What happens when a lithium battery in an e-scooter catches fire? Sub Officer Bhasin from our Prevention & Protection team explains what can go wrong when an e-scooter charging in a kitchen in #Harlesden had a battery failure. For more #ChargeSafe advice: https://t.co/hHBDNZDWac pic.twitter.com/cmdYwcUMO3