Električar kojeg želimo: Upoznajte retro Hondu u proizvodnom izdanju

Kao što je i obećala, Honda je svoj simpatični koncept dovela do proizvodnog izdanja i pritom zadržala veći dio dizajna.

I to je odlično jer ovaj retro model ima sve preduslove da postane česta pojava na ulicama brojnih gradova kao jedan od najslađih urbanih modela. I najčišćih, jer je za njega rezervisan električni pogon.

Slabija verzija daje 136 KS, dok su kod snažnije u pitanju 154 KS i 315 Nm. Dovoljno za osam sekundi u sprintu do 100 km/h, ali i doseg od 220 km. To će bateriji osigurati kapacitet od 35,5 kWh, a koja će se za pola sata moći napuniti do 80%.

Simpatičan izvana i napredan iznutra, to je novi Hondin model. Digitalni kokpit putuje do vozača, umjetna inteligencija i lični asistent se podrazumijevaju, a moguće je i povezivanje s mobilnim telefonom putem odgovarajuće aplikacije.

Rezervacije se već zaprimaju, ali samo u određenim zemljama, dok cijena nije saopštena.

(Index.hr)