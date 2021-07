Električna auta i dalje bez poreskih olakšica u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako je još krajem prošle godine upućena inicijativa u vidu oslobađanja poreza na dodatnu vrijednost za uvoz električnih automobila, od toga još neće biti ništa za tržište BiH.

Podsjećamo, krajem prošle godine Ministarstvo energetike i rudarstva RS uputilo je Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na dodatu vrijednost u sklopu koje je predloženo oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost na uvoz električnih automobila.

"Sve razvijene zemlje zapadne Evrope su snažno krenule u promovisanje korištenja električne energije u sektoru transporta, u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i zaštite životne sredine. U većini evropskih zemalja primjenjuju se različite vrste poreskih i drugih podsticajnih mjera u ovoj oblasti. Mi želimo da damo svoj doprinos, jer se značajnije povećanje broja električnih automobila ne može očekivati ukoliko se ne preduzmu podsticajne mere i ne uvedu određene olakšice za njihovu nabavku i korištenje", naglasio je tada Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH su u petak istakli za "Nezavisne" da smatraju da podsticaje za uvoz električnih vozila treba tražiti u drugim sferama, po uzoru na većinu evropskih zemalja.

"To su razni bonusi i subvencije pri kupovini i registraciji vozila, pravovremenoj zamjeni starih za nova auta, a ne redukcijom PDV-a, koji je osnov fiskalne održivosti i stabilnosti svih nivoa uprave u Bosni i Hercegovini", naveli su u UIO.

Dodaju da su slobodni ocijeniti da Bosna i Hercegovina eventualnim oslobađanjem plaćanja PDV-a na uvoz električnih automobila ne bi bitno doprinijela realizaciji ciljeva i vizije ove inicijative.

"Kao jednu od mogućnosti većeg učešća električnih vozila u saobraćaju u BiH podnosilac nalazi u eventualnoj izmjeni Zakona o PDV-u, a pri tome ne navodi konkretne pokazatelje kako i u kojem obimu bi eventualno oslobađanje od plaćanja PDV-a uticalo stimulativno na povećanje njihove zastupljenosti zu BiH", ističu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH, kazao je da je problem što ne postoji stimulacija od države za električne automobile kao što je svuda u regionu i u Evropi.

"Srbija daje 5.000 evra stimulacije pri nabavci električnog automobila, Hrvatska izdvaja godišnje 65 miliona kuna, dok Slovenija daje do 7.500 evra subvencije, a jedino BiH to nije riješila. Pored toga, za električne automobile koji ne dolaze iz EU imamo carinu od pet odsto, a ako to poredimo sa zemljama u okruženju, mi imamo najveće namete. Srbija ima jedan odsto namet, a Crna Gora i Sjeverna Makedonija nemaju carine", objašnjava Muratović za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, pripremljena je inicijativa koja će biti upućena za ukidanje carine i davanje subvencije za uvoz električnih automobila.

"Čitav svijet ide u ovom pravcu, tako da treba i mi da krenemo. Čak su i snižene cijene električnih automobila i ako sada, na primjer, poredite cijenu golfa ID.3, koji je električni, sa cijenom golfa 8, koji je dizel, one su sada približne. Bitna je informacija da, pored toga što električni automobili ne zagađuju vazduh, puno manje troše energije i manje novca je potrebno za održavanje. Servis je 70 odsto jeftiniji, a za nekih 100 kilometara vožnje potroši se struje za oko dvije KM. Kada se zbroji sve ovo, nakon četiri-pet godina korištenja, na održavanje električnog automobila se potroši više od 30 puta manje sredstava nego na dizel ili benzinac, i to bez subvencija", naglašava Muratović.

Dodaje da je, prema njegovim podacima, trenutno u BiH registrovano 55 električnih automobila.