Električni Porsche ili Tesla: Ko brže puni baterije?

Nemački "Nextmove" punio je Porsche Taycan Turbo i Tesla Model 3 kako bi ih stavio na test.

Porsche ima kapacitet od 270 kWh i njegova baterija se od 5 do 80 procenata napunila za 22.5 minuta tokom testa, a od 1 do 80 procenata napunila se za samo 21 minut.

U poređenju sa Modelom 3 to je bilo vrlo dobro, pošto se on za 29 minuta napunio od 3 do 80 procenata na IONITY stanici za punjenje.

Kada se Tesla Model 3 napunio na 250 kW superpunjaču, za 24.5 minuta se napunio od 0 do 80 procenata.

Nextmove je takođe poredio koliko automobili mogu da pređu tako napunjeni, pa je Tesla prešla 550 kilometara, dok je Porsche prešao 717 kilometara po satu.

Da se Tesla punila preko V3 superpunjača stigla bi 651 kilometar po satu.

Za punjenje od 0 do 50 procenata, Tesla se pokazala nešto bolje nego Porsche pošto je stigla do 905 kilometara po satu, a Porsche na 856 kilometara po satu.

(B92)