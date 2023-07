Električni Triumph TR25 Concept

Za proslavu 100 godina od prvog Triumph automobila i 70 godina od kada je Triumph TR2 MVC575 postao najbrži sportski automobil sa motorom ispod 2.0 litra, pripremljen je Triumph TR25 Concept baziran na BMW-u i3S.

Novi koncept sportskog automobila je jednosjed i odlikuje se raspodjelom težine 50:50. Iako BMW nije bio uključen u projekat (Nijemci imaju pravo na ime Triumph), ipak je dao dozvolu londonskoj dizajnerskoj kući Makkina da napravi modernu viziju britanskog roadstera.

Kako se navodi, automobil ima retro dizajn spoljašnjosti, u kombinaciji sa minimalističkom kabinom.

New electric Triumph TR25 concept by Makkina is perfect… pic.twitter.com/ybN5oQJ4T6