Električni automobili štetniji za životnu sredinu od dizel vozila

Njemačko istraživanje dovelo je u pitanje ekološku prihvatljivost električnih automobila. Naučnici su poslije nove analize ukazali da električna vozila pomažu klimi samo na papiru i da su, zapravo, gori za okolinu od dizel vozila.

Kad se emisije ugljen-dioksida iz proizvodnje baterija i neobnovljivih metoda korišćenih za proizvodnju električne energije u Njemačkoj uzmu u obzir, električni automobil opterećuje klimu 11 do 28 odsto više od dizel automobila, iznosi se u studiji, prenosi Bizlife.

Baterija za Tesla Model 3 proizvodi 11 do 15 tona ugljen-dioksida. Sa životnim vekom baterije od 10 godina i kapacitetom da se pređe 15.000 kilometara godišnje, to bi značilo 73 do 98 grama ugljen-dioksida po kilometru, tvrde autori.

Kada se u obzir uzme i emisija ugljen-dioksida koja rezultira iz elektične mreže, u stvarnosti, Tesla emituje znatno više ugljen dioksida od dizel Mercedesa, prema studiji.

Autori studije kažu da bi za klimu motori na pogon metanom bili bolji, jer su njihove emisije ugljen-dioksida za trećinu niže od emisija dizelaša.

(BizLife)