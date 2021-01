Električni automobili uskoro jeftiniji od klasičnih?

Sasvim je relano očekivati da će električni automobili koštati kao i automobili na fosilna goriva, ali je vjerovatno da će čak biti i jeftiniji zbog smanjenja troškova proizvodnje baterija.

Pretpostavlja se da će biti jeftiniji od konvencionalnih vozila i bez subvencija za kupovinu, pokazale su analize za period od 2023. do 2025. godine, prenosi telegraf.rs

Inače, tokom prošle godine prodaja električnih vozila je širom sveta porasla za 43 odsto. Prekretnica u prodaji se već dešava u Norveškoj, gdje su manji nameti zaslužni za niže cijene elektromobila.

U skandinavskim državama je prošle godine tržišni udio ove vrste vozila bio 54 odsto, što je više za pet odsto u odnosu na druge evropske države, prenosiSEEbiz.

Dosadašnje cijene nisu bile jedini razlog zbog koga elektromobili nisu bili traženiji na tržištu. Među razlozima je i domet koji se može ostvariti sa jednim punjenjem baterija. Nedavno su, međutim, počele da se proizvode baterije čijim će punjenjem u trajanju od 5 minuta moći da se putuje i do 320 kilometara.

Većina je saglasna da će električni automobili biti još traženiji onda kada im cijena bude niža bez subvencija za kupovinu. Profesor Tim Lenton, sa Univerziteta Ekseter, upravo je Norvešku naveo kao primjer progresivne poreske politike koja može da podstakne kupovinu ovih vozila. Prema njegovim podacima iz 2019. godine, električni automobili u Norveškoj su bili jeftiniji za 0,3 odsto, a njihov tržišni udio je bio 48 odsto.

Podaci agencije Bloomberg su pokazali da će smanjenje troškova proizvodnje baterija za vozila značiti to da njihova cijena bude skoro jednaka cijeni automobila na gorivo do 2023. godine. Sa druge strane, profesor Lenton smatra da će se to desiti u periodu od 2024. do 2025. godine.

Bloombergov analitičar Džejms Fit je napomenuo da se u poslednjih deset godina dogodio, kako je naveo, drastičan pad cijene baterija i da je taj pad bio znatno veći od očekivanog. Pa je tako 2010. cijena baterije od 30 kWh za mali automobil koštala 30.000 dolara, a za taj novac se moglo kupiti obično vozilo. Sada, pokazuju podaci Bloomberga, takva baterija košta 4.100 dolara.

Očekuje da će pad troškova proizvodnje baterije do 2023. godine, za konačni ishod imati to da će baterija za mali automobil koštati - 3.000 dolara.