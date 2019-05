Enterijer modela Nissan GT-R u izdanju kompanije Carlex Design

Kada je Nissan predstavio trenunti GT-R model 2017. godine, on se od svog prethodnika razlikovao kako spolja, tako i iznutra.

Pored unaprijeđenih performansi, novi model je krasila i nova V-Motion maska (gril) i novi dizajn haube. Takođe, novi Nissan GT-R, popularni "Godzila", je dobio i komandnu tablu presvučenu Nappa kožom, nova sjedišta i slično.

Iako je to svakako bio korak naprijed u odnosu na prethodni model, još uvijek je bilo mesta za unapređenje. A kao što svi znamo, veliki broj vlasnika super automobila teži tome da svog ljubimca prilagodi svom ukusu.

Tako je nastao ovaj "Tunedzilla". Odmah možemo reći da u vezi sa enterijerom ovog jedinstvenog GT-R modela, čiji je kreator tjuning kompanija iz Poljske, Carlex Design, nema ničeg suptilnog. Moramo da napomenemo i da je ovo potpuno jedinstveni primerak, "1 of 1".

Enterijer ovog GT-R modela se ističe zahvaljujući pre svega kombinaciji “krv” crvene i crne boje. Tu su i ambijentalno osvjetljenje, jedinstveni šavovi, šabloni i puno kože. Modifikovan je i retrovizor, dodata je presvlaka od Nappa kože i alkantare u prtljažniku i na ostalim panelima.

Takođe, Carlex Design je za ovaj GT-R kreirao i jedinstveni privezak za ključ, ali i ruksak.

Ova kombinacija boja i materijala nas podseća i na ostale radove kompanije Carlex Design. Koliko znamo, pogonski sklop je ostao nepromijenjen.

To znači da i ovaj Nissan GT-R razvija 565 konjskih snaga. Zahvaljujući tome, on iz mjesta do 96 km/h ubrzava za 2,7 sekudni, što ga čini jednim od najbržih automobila na svijetu.

(NN/vrelegume.rs)