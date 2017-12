F1 razmatra ukidanje dјevojaka sa starta

Čelnici Formule 1 razmatraju da ukinu tradicionalne promoterke koje se nalaze na stazi uoči trka, popularne "grid girls".

Dјevojke koje su već decenijama neizostavni dio najbržeg "cirkusa" posljednjih godina su izuzetno delikatna tema, s obzirom na brojne kritike zbog tretiranja žene kao objakta i polnih predrasuda.



Novi vlasnici F1, američka kompanija "Liberti medija", postepeno počinje da mijenja imidž takmičenja i već je krenula od novog logoa, a naredna stavka će vjerovatno biti razmatranje pomenutih djevojka sa starta.



"Želimo da uvažimo mišljenje svih strana. Postoji mnogo ljudi kojima je važna tradicija, a postoje i oni koji misle da su 'djevojke sa starta' prevaziđene. Razmatramo oba stava", rekao je direktor F1 Ros Bron.



F1 je prethodnih godina tražila druge alternative, poput muških modela, djece i maskota, ali to nije dobro prihvaćeno kod gledalaca.



Ove spekulacije dolaze nekoliko dana nakon što je u vladajuće tijelo FIA uključa i Karmen Džorda, koja se zalaže za posebnu žensku verziju F1 jer smatra da žene ne mogu da se trkaju sa muškarcima, što je izazvalo negativne komentare mežu ženama vozačima.



"Djevojke sa starta" se na trkama F1 koriste prije svega u prmotivne svrhe, za reklamu sponzora preko odjeće, kišobrana ili sličnih rekvizira, a po završetku trke formiraju špalir kroz koji pobjednik stiže do podijuma.



"To je nešto sa čime smo odrastali. Još dok sam bio diete gledao sam u djevojke sa kišobranima. To je bilo nešto čime je ovaj sport dobijao na atraktivnosti", nije oduševljen idejom o njihovom "ukidanju" vozač Red Bula Danijel Rikardo.



Ovaj potez F1 svakako neće potpuno ukloniti "grid girls" iz automoto sporta, ali s obzirom da je F1 takmičenje koje godišnje privlači skoro pet miliona gledalaca, svakako je značajan početak.