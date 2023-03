Ferrari 250 GT SWB California Spider prodat za basnoslovnu cifru

​Svaki Ferrari model iz šezdesetih godina prošlog vijeka, koji nosi oznaku 250 u svom imenu, predstavlja specijalnu mašinu, tako da ni ovaj predivni SWB California Spider nije ništa drugačiji.

Ovaj model proizveden je u Italiji sa američkim tržištem na umu i inicijalno je izgrađen sa dužim međuosovinskim rastojanjem na istoj 250 GT Tour de France Berlinetta i Series I Cabriolet šasiji. Ferrari je zatim rearanžirao čutavu postavku ovog modela sa šasijom nešto manjeg međuosovinskog rastojanja.

Ukupno 106 jedinica Ferrari 250 GT California Spider modela je kreirano u seriji, od kojih je pedeset bilo dugog i pedeset i šest kratkog međuosovinskog rastojanja. Ovaj posebni primjerak predstavlja 3099 GT šasiju, koja je jedna od svega 37 sa pokrivenim farovima. Ovo je takođe i jedini automobil u seriji finiširan u specijalnoj nijansi Azzurro Metallizzato nijansi, koja je identifikovana putem svog koda MM 16240 i originalno se nalazila na nekolicini Pininfarina 250 GT modela kreiranih između 1960. i 1962. godine.

Nakon što je napustio fabriku, automobil je transportovan u SAD i predstavljen na Njujorškom internacionalnom sajmu automobila, aprila mjeseca 1962. godine. On je kasnije prebačen na zapadnu obalu, gdje je proveo dugi niz godina u Holivudu.

Negdje oko 1970. godine, automobil je zakucan u ivičnjak, što mu je ozbiljno oštetilo vješanje, kočioni sistem i komponente izduvnog sistema. On je 1970. godine kupljen u oštećenom stanju od strane Čarlsa Betza i Freda Pitersa za oko 2.400 dolara i potom je temeljno restauriran početkom dvijehiljaditih. On je kasnije dobio Ferrari Classiche sertifikat i osvojio je brojne nagrade na izložbama tokom posljednje dvije decenije, ostajući u vlasništvu Betz and Peters brenda sve do posljednje aukcije.

Ukoliko uzmemo u ozbir da je 2.400 dolara u današnje vrijeme ekvivalent cifri od 17.177 dolara, dva vlasnika ovog predivnog klasika zaradila su preko hiljadu puta više nego što su dala za njega, prenosi "AutoBlog".