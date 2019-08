Ferrari 488 Pista je jedan od onih automobila za koje bismo pomislili da retko ko ima želju da ih modifikuje.

To ne samo zbog zoga što tom automobilu nije potreban nikakv tjuning, već i zbog toga što njegova vrijednost raste iz godine u godinu, ako je u istom stanju kao i kada je napustio proizvodnu traku.

Na kraju krajeva, Ferrari 488 Pista ipak ima najsnažniji osmocilindarski agregat koji u istoriji proizvođača iz Maranela.

Naravno, ne misle svi kao mi, te neko možda poželi da dodarno "unaprijedi" svoj Ferrari. Oni koji se odluče na taj korak, mogu se obratiti tjuning kući Novitec. Ona je za ovog "italijanskog pastuva" spremila novi Sport paket opreme.

Kao što mu i samo ime sugeriše, ovaj paket opreme dodatno unapređuje performanse modela 488 Pista i njegovog 3.9-litarskog V8 agregata.

Naime, zahvaljujući tjuningu ECU jedinice i peroformantnom izduvnom sistemu napravljenom od nerđajućeg čelika, Ferrari 488 Pista u izdanju kompanije Novitec razvija impresivnih 791 KS na 7.950 obrtaja i 898 Nm obrtnog momenta na 3.100 obrtaja. To je za 81 KS i 128 Nm obrtnog momenta više nego što razvija fabrički model.

Kao rezultat tjuninga, 488 Pista sada iz mesta do 100 km/h ubrzava za samo 2,7 sekundi! Takođe, on postiže maksimalnu brzinu od 345 km/h. To znači da je za 0,15 sekundi i 5 km/h brži od fabričkog modela. Međutim, to nije sve. Predstavnici kompanije Novitec navode i da modifikovani 488 Pista pruža "bolji odgovor na papučicu gasa i bolje vuče".

Vizuelni detalji

Pored unapređenja performansi, njemačka tjnuning kuća za Ferrari 488 Pista nudi i nove vizuelne detalje. Tu se prije svega misli na komponente od vidljivih ugljenikovih vlakana. To su prednji spojler, poklopac prtljažnika, kućišta bočnih retrovizora i slično. Većina ovih komponenti ima i aerodinamičnu svrhu.

Unapređeno je i vešanje instaliranjem hidrauličnog sistema vešanja zahvaljujući kome se klirens može smanjiti za oko 35 mm ili povećati za 40 mm. Na kraju, tu je i enterijer koji može biti izrađen od kombinacije kože i alkantare u bilo kojoj boji i dizajnu.

(NN/vrelegume.rs)