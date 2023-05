Ferrari investira u SUS motore koji bi mogli da "žive" i nakon 2035.

Ferrari nastavlja da razvija SUS motore za svoje automobile, tako da će ih imati u ponudi i nakon 2035. godine.

U proteklih nekoliko godina se ulažu napori za prekid prodaje novih automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem od 2035. godine, a to je u početku zabrinulo brendove poput Ferrarija s obzirom na činjenicu da se bit njihovih automobila "vrti" oko uzbudljivog i moćnog V8 ili V12 motora.

Međutim, novi zakoni sve više otvaraju mogućnost da automobili sa SUS motorima nastave da "žive" i nakon 2035. godine ukoliko budu koristili ekološki prihvatljiva goriva.

Kako navodi "Klix", dok zakonodavstvo nastavlja da se razvija, Ferrari napreduje u svojim planovima za predstavljanje svog prvog električnog automobila 2025. godine. Izvršni direktor italijanske kompanije Benedeto Vigna je rekao da je cilj Ferrarija dostići ugljeničnu neutralnost do 2030. godine, ali dodao je da razvoj e-goriva ide brže nego se očekivalo, što znači da "SUS motori imaju još posla".

"Diskusija o usvajanju e-goriva se dogodila prije nekoliko nedjelja, a ja sam mislio da do nje neće doći prije 2025. ili 2026. godine. To je veoma dobro za nas jer možete koristiti automobil s gorivom koje je neutralno. Mislim da to jača našu strategiju", kaže Vigna.

Međutim, detalji o toj strategiji se strogo čuvaju u javnosti, tako da nema mnogo informacija o tome kako će se Ferrarijevi proizvodi razvijati. Ipak, očigledno je da će razvoj SUS motora biti nastavljen, ali još uvijek se čekaju detalji. Vigna je samo rekao da će kompanija iz Maranella nastaviti da nudi hibridna, električna i vozila sa SUS motorima.

Ferrari je takođe tajanstven o svom prvom električnom automobilu. Vigna je prošle godine za "Top Gear" rekao da će prvi električni automobil slavnog brenda biti "jedinstven, pravi Ferrari". Ove nedjelje je rekao da su pronađeni dobavljači te da je automobil gotovo spreman za svoj debi.

Najnoviji predlozi u EU zahtjevaju da nova vozila sa SUS motorima proizvedena nakon 2035. godine koriste isključivo e-gorivo. To znači da se postojeći motori moraju promijeniti da bi zadovoljili nove propise. Ferrari nije nagovistio da li će promjeniti aktuelne V6 i V8 motore ili je u toku razvoj novih.