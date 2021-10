Fetel za ograničenje brzine na autobanu

Četvorostruki svjetski šampion Formule 1 smatra da u vezi sa ograničenjem brzine na auto-putu u Njemačkoj nema mnogo filozofije.

U Njemačkoj se već neko vrijeme vodi debata o tome da li treba uvesti opšte ograničenje brzine na auto-putu, koje bi iznosilo 130 km/h.

Naime, prema trenutno važećim propisima, ograničenje postoji samo na nekim dijelovima Autobana, dok na drugim dionicama nema limita.

Iako Sebastijanu Fetelu nije strana brza vožnja, budući da se takmiči u "najbržem cirkusu na svetu" i posjeduje veliku kolekciju superautomobila, on ipak vjeruje da bi bezbjednost i zaštita okoline trebalo da budu na prvom mjestu.

"Ne radi se o ličnim osjećanjima. Morate pogledati širu sliku", rekao je Fetel za Auto Motor und Sport.

"Ograničenje brzine dovelo bi do toga da se emisija ugljen-dioksida smanji za skoro dva miliona tona. Takođe, to bi učinilo puteve malo bezbjednijim. U Njemačkoj se dešavaju nesreće zato što nemamo ograničenje brzine. Ako time samo jednoj osobi spasite život, učinili ste nešto", objašnjava on.

Mnogi govore da je ograničenje brzine pitanje ljudske slobode, a šta Fetel misli o tome?

"Ako želite da nagazite gas, trebalo bi to da uradite tamo gdje je bezbjedno. U ovom slučaju, to bi bila trkačka staza. Tamo možete testirati svoje granice bez dovođenja drugih u opasnost", zaključio je on.