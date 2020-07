Fiat Chrysler krenuo s prodajom hibridnih modela Jeepa

Kompanija Fiat Chrysler Automobilies (FCA) saopštila je danas da je počela prodaju prvih Jeep plug-in hibridnih modela, Renegade 4xe i Compass 4xe, koji prema ocjeni ovog proizvođača predstavljaju evoluciju tehnološkog i ekološkog razvoja brenda Jeep.

Prve narudžbine su počele na većim evropskim tržištima a nakon toga, kako kažu u ovoj kompaniji, prodaja će se proširiti i na ostala tržišta.

Modeli Renegade 4xe i Compass 4xe su prvi elektrifikovani modeli Jeepa u EMEA regionu kompanije FCA, navodi se u saopštenju.

Iz FCA ističu da plag-in hibridna tehnologija čini nove jeep terence sa 4xe pionirskom perjanicom u okviru "zelene" evolucije ovog brenda.

Modeli 4xe mogu biti 100 odsto električni i savršeni su za svakodnevnu gradsku vožnju zahvaljujući bateriji snage 11,4 kWh koja je uparena sa elektromotorom koji isporučuje 60 konjskih snaga za prosječnu autonomiju od 50 kilometara i nultu emisiju štetnih gasova u električnom režimu vožnje.

Oba modela su 100 posto autentični Jeep 4x4 modeli - sa dva elektromotora koji koriste tzv. Powerloop tehnologiju.

Pogon na sva četiri točka je uvijek dostupan za duge avanture van gradskog puta, po ekstremnom terenu.

Oznaka 4xe označava pojačane performanse do 240 ks - maksimalnu brzinu od 130 km/h u potpuno električnom režimu i 200 km/h u hibridnom režimu, bolju potrošnju goriva (oko dvije litre na 100 km u hibridnom režimu), i ekološku odgovornost - manje od 50 gr CO2 po kilometru u hibridnom režimu.

Regenerativno kočenje je osnovni element ekološke prirode Jeep 4xe modela, omogućavajući da se kinetička energija povrati tokom usporavanja ili kočenja.

Energija se čuva u setu baterija, umjesto da ispari kao toplota s kočionih diskova.

Uobičajeni sistem kočnica koristi se za zaustavljanje automobila u slučaju hitnog kočenja, ili pri vožnji vrlo niskih brzina.

Kompanija FCA je u julu počela da prima porudžbine za modele Renegade 4xe i Compaš 4xe na većini većih evropskih tržišta, a oni će debitovati u Jeep prodajnim salonima na tržištima širom Evrope u septembru.

Kasnije će biti u ponudi i na ostalim tržištima.

Modeli dolaze sa tri paketa opreme - "Limited", "S" i "Trailhawk", dva nivoa snage - 190 ili 240 ks - i pregršt tehnoloških i bezbjednosnih funkcija, novih ekskluzivnih funkcija za e-vožnju, kao i rešenjima za punjenje baterija kako na javni mjestima tako i kod kuće uz "easyWallbox".

Svhetska premijera elektrifikovanog Jeep terenca održana je tokom Međunarodnog sajma automobila u Ženevi 2019. godine.

Modeli Jeep Renegade 4xe i Compass 4xe se proizvode u FCA fabrici u Melfiju u regiji Bazilikata, u Italiji, gdje se Renegade proizvodi još od 2014.

Dostupan odabir za željeni izgled spoljašnosti ide do 18 različitih boja za model Renegade i do 22 za Compass. Takođe, za oba modela je dostupno do šest posebnih felni.

Kao brend, Jeep je oduvek bio pionir u novim segmentima i u razvoju novih tehnologija.

Legenda o ovom brendu započela je 1941. godine sa modelom Vilis-Overland prvim 4x4 vozilom koje je imalo masovnu proizvodnju, podsjećaju iz kompanije FCA.