Fiat New 500 - "Automobil godine i najbolji mali električni automobil"

Prvi potpuno električni automobil kompanije FCA je dodao još dvije nagrade u svoju kolekciju, sa ukupno 4 priznanja dobijenih u Evropi do sada.

Par nedjelja nakon predstavljanja međunarodnoj štampi, model New 500 nastavlja da oduševljava evropsku javnost, postigavši duplu pobjedu - prvo u Francuskoj, a onda u Velikoj Britaniji - dodatno proširujući svoju kolekciju trofeja nagradom "Zeleni automobil" u okviru Automobilskih nagrada 2020. godine, a uz to nagradom za "Automobil godine i najbolji mali električni automobil" dodijeljenu od strane portala DrivingElectric, a one se pridružuju nagradi "Najbolji dizajn 2020." koju dodjeljuje njemački časopis "Auto Motor und Sport" i "Najbolji dizajn koncept" u okviru međunarodno poznatih "Red Dot" nagrada za dizajn.

U Francuskoj, New 500/ Novi 500 je osvojio nagradu "Zeleni automobil"u okviru Automobilskih nagrada 2020. godine.

Priznanje koje dodjeljuje žiri koji se sastoji od stručnjaka iz automobilske industrije, ljubitelja i korisnika, koji među svojim članovima ima i počasnog gosta, glumca i komičara Arno Dukrea. Novi model je takođe osvojio nagradu u Velikoj Britaniji prvi put: prestižnu "Automobil godine i najbolji mali električni automobil", koju dodjeljuje specijalizovani portal DrivingElectric, gdje su ga cijenili zbog njegovog elegantnog dizajna, tehnologije, korisne autonomije do 320 km i cene njegovog početnog Action paketa.

Ova svojevrsna dupla pobjeda dolazi nakon druge dvije poželjne nagrade koje su skoro dobijene u Njemačkoj. Prva je bila u oktobru, kada je model New 500 osvojio "Red Dot" nagradu 2020. godine - jednu od najpoželjnijih nagrada u svijetu industrijskog dizajna - u kategoriji Dizajn koncept.

Žiri koji se sastoji od 21 svjetski najpoznatijeg profesionalca i predavača iz oblasti dizajna, koji su uzeli u obzir preko 4.100 kandidata iz 52 zemlje ove godine.

Postignut je isti uspjeh mjesec dana kasnije sa titulom "Najbolji dizajn" 2020. godine u svojoj kategoriji, koju su dodelili čitaoci njemačkog časopisa "Auto Motor und Sport“, koji su glasali u okviru takmičenja Autonis 2020.

New 500/ Novi 500 je tako osvojio jedno od najprestižnijih priznanja iz sveta dizajna, pobjeđujući rivale sa konvencionalnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, zahvaljujući jedinstvenom i prepoznatljivom stilu koji nastavlja da očarava i oduševljava.

Četiri prestižne nagrade potvrda su da model New 500 donosi revoluciju u svijetu električne mobilnosti što se tiče tehnologije i dizajna.

Prvi potpuno električni automobil kompanije FCA, i dalje ostaje pravi 500. Baterija od 42 kW garantuje produženu autonomiju, do 320 km u ciklusu WLTP, koja se povećava na 450 km u gradskom ciklusu, i dolazi sa punjačem baterije od 85 kW kao delom standardne opreme i u Passion i u Icon verziji.

Potrebno je samo 5 minuta da se napuni dovoljno za prelaženje 50 kilometara, više nego dovoljno za prosječnu dnevnu vožnju.

Brzi punjač takođe puni bateriju do 80% za samo 35 minuta.

Što se tiče performansi, baterije su uparene sa električnim motorom od 87 kW (118 KS), koji razvija automatski ograničenu maksimalnu brzinu od 150 km/h, i ubrzava od 0 do 100 km/h za 9,0 sekundi i od 0 do 50 km/h za 3,1 sekundu.

Model 500 takođe dolazi sa naprednim sistemima za pomoć pri vožnji (ADAS), koji ga čine lakšim, bezbjednijim, jednostavnijim i zabavnijim za vožnju, kao i prvim automobilom u segmetnu koji je opremljen sa 2. nivoom autonomne vožnje.

FCA inženjeri međutim nisu tu stali. Njihov cilj je bio da prilagode čovjeku tehnologiju, primjenom specifičnih rješenja koja su pravljena po mjeri za model 500: od naprednih funkcionalnosti za pomoć pri vožnji koji kontrolišu automobil uzduž i poprijeko, do senzora koji detektuju da li vozač drži ruke na volanu.

Nadzor nivoa rizika je stoga mnogo precizniji, što znači da smo mogli da učinimo automatska upozorenja manje napadnim. I pored toga: "Lane Centering" održava New 500/ Novi 500 u sredini trake, dok "Urban Blind Spot" koristi ultrazvučne senzore da nadzire slepe tačke i upozori na bilo kavke prepreke sa trouglastim svetlom upozorenja na bočnom retrovizoru.

Istovremeno, 11 senzora sa pregledom od 360° pružaju "pogled iz perspektive drona" za izbjegavanje bilo kakvih prepreka tokom parkiranja ili izvođenja kompleksnog manevra: skoro ptičji pogled na bilo koje prepreke na vašem putu.

New 500/ Novi 500 je najpovezaniji automobil ikad. Dokaz je UConnect 5 sistem za informacije i zabavu pete generacije - povezana platforma koju je stvorio FCA za budućnost, dostupan sa 7-inčnim ekranom u Passion verziji i 10.25-inčnim ekranom u Icon verziji – uz prilagođeni interfejs i napredni sistem prepoznavanja glasa, koji se aktivira hendsfri, izgovaranjem aktivacijske fraze "Hej, Fiat".

Funkcionalnosti povezanosti su omogućene novim UConnect Box sistemom, koji nudi pristup "UConnect uslugama" modela New 500. Primer jedne ove usluge pretvara automobil u Wi-Fi hotspot, na koji se može povezati do 8 uređaja istovremeno.

Ove usluge povezanosti su obično rezervisane za više segmente, ali ih Fiat po prvi put čini dostupnim na automobilu iz A klase, sa funkcionalnostima razvijenim za svijet električnih vozila.

New 500/ Novi 500 nudi i hečbek i kabrio verziju, I u potpuno novoj 3+1 verziju, koja ima treća mala vrata sa suvozačeve strane.

