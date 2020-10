"Fiat Srbija" poslije pauze nastavlja prodaju modela 500L

U fabrici "Fijat Krajsler automobili Srbija" (FCA) nastavljena je proizvodnja modela "500L" poslije pauze koja je trajala od 9. do 20. oktobra zbog upućivanja proizvodnih radnika na plaćeno odsustvo, rečeno je danas u sindikatu "Nezavisnost" FCA.

U sindikatu "Nezavisnost" fabrike FCA agenciji Beta je rečeno da su radnici od juče ponovo na radnim mjestima, kao i da nema zvaničnog obavještenja za radnike od rukovodilaca o eventualnom novom prekidu rada, odnosno odlasku na "lej of".

Međutim, predsjednik tog sindikata Zoran Stanić kazao je da ima saznanja preko dobavljača, koje FCA obavještava, da će se do kraja ovog mjeseca raditi samo još do četvrtka 22. oktobra, a od petka se očekuje novo plaćeno odsustvo do početka novembra.

Prema Stanićevim riječima, prekida će biti i u novembru i decembru. On smatra da će FCA u Kragujevcu u 2020. godini imati ukupno oko 60-ak radnih dana.

(B92)