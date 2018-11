Fiat obustavio ovogodišnju proizvodnju u Kragujevcu prije roka

Ovogodišnja proizvodnja u kompaniji Fijat Krajsler automobili okončana je u četvrtak

Trake su stale gotovo mjesec dana prije roka, pošto je do skora najavljivano da će proizvodnja Fiata 500L u 2018. trajati do 19. decembra. Od početka godine do sada, u Kragujevcu je proizvedeno blizu 60.000 automobila, što je preko 10.000 vozila manje nego lane.

Zaposleni u Fijatu zatečeni su nenajavljenom odlukom o završetku proizvodnje. Tim prije što im, kako se saznaje, nije saopšteno ni kad treba da se vrate u fabriku. U fabričkom sindikatu „Nezavisnost“ pretpostavljaju, međutim, da će proizvodne trake ponovo da budu pokrenute sredinom januara, odnosno poslije novogodišnjih i božićnih praznika.

Fijatovi proizvodni radnici će, zbog prevremenog obustavljanja proizvodnje, imati novi dvadesetodnevni odmor, koji će im biti plaćen kao da su redovno radili.

(Danas.rs)