Fiat predstavio novi Doblo

Nova generacija multifunkcionalnog Fiata zasnovana je na sestrinskim modelima iz Stellantis grupacije.

Fiat je lansirao potpuno novu, treću generaciju modela Doblo i potpuno električni kombi e-Doblo. I putnička i teretna varijanta suštinski predstavljaju preimenovane verzije drugih srodnih Stellantis modela, kao što su Citroen Berlingo, Peugeot Rifter i Opel Combo Life, kao i Toyota ProAce Citi Verso, koja ne pripada Stellantisu, ali se pravi na zajedničkoj mehanici.

Gledajući dizajn eksterijera, e-Doblo se razlikuje od konvencionalne verzije po elegantnoj prednjoj maski sa hromiranim detaljima i natpisima Fiat ispod.

Ostatak karoserije je identičan kao kod njegove "braće i sestara", osim oznaka Fiat i e-Doblo na vratima prtljažnika, nove Mediterraneo Blue farbe spoljašnjosti i 16-inčnih alu felni.

Slično je i u kabini, gdje je oznaka Fiat na volanu jedini način na koji možete da kažete da ne vozite, recimo, Berlingo.

Automobil je oprmljen digitalnom instrument tablom i 8-inčnim ekranom osjetljivim na dodir multimedijalnog sistema, sa opcionim head-up displejom i 5-inčnim digitalnim unutrašnjim retrovizorom, takođe dostupnim kao opcija.

Opcioni Magic Top panoramski krov donosi više svjetla u kabinu sa dodatnim odjeljcima za odlaganje ličnih stvari.

E-Doblo ima pet pojedinačnih sjedišta i opcioni Magic Window koji omogućava da se zadnje vjetrobransko staklo otvara odvojeno od vrata prtljažnika.

Bezbjednosna oprema može uključivati do 17 sistema asistencije vozaču, koji su takođe dostupni i u teretnoj LCV varijanti. Tu je takođe Grip Control sistem za bolju trakciju na klizavim površinama.

Doblo kombi je identičan putničkoj verziji, iako su bočni prozori zamijenjeni panelima a uskraćen je i za fensi točkove.

Za razliku od MPV-a koji dolazi samo u verziji karoserije sa pet sjedišta i kratkim međuosovinskim rastojanjem, LCV je takođe dostupan u formatu sa dugim međuosovinskim rastojanjem i u tri različite opcije (Van, Crew Cab, Combi), fokusirane na praktičnost i maksimiziranje tovarnog prostora.

Nosivost je do 800 kg za električnu verziju i do 1.000 kg za modele sa SUS pogonom. Teretni prostor može da primi do dvije evro palete sa maksimalnom zapreminom od 4,4 kubna metra u Doblo verziji sa dugim međuosovinskim rastojanjem, što je nešto manje od pet kubnih metara prethodne generacije istog modela.

Za transport dužih predmeta može se ukloniti pregrada između putničkog i tovarnog prostora u kabini. U e-Doblo kombiju, funkcija Magic Plug omogućava bateriji da napaja razne eksterne uređaje ili alate.

Putnička verzija je dostupna isključivo u potpuno električnoj formi. E-Doblo je opremljen jednim prednjim električnim motorom koji proizvodi 136 KS (100 kW) i 260 Nm obrtnog momenta i baterijom od 50 kWh.

Dakle, e-Doblo ima autonomiju od 280 km, prema WLTP ciklusu i podržava brzo punjenje do 100 kW (80% kapaciteta baterije za 30 minuta), dok je njegova najveća brzina elektronski ograničena na 130 km/h.

Pored potpuno električnog pogona, teretni Doblo kombi (LCV) je dostupan i sa benzinskim i dizel motorima.

Tačnije, asortiman uključuje 1.5-litarski turbodizel koji proizvodi 100 KS (74 kW) ili 130 KS (96 kW), i 1.2-litarski benzinac sa turbo punjenjem koji proizvodi 111 KS (81 kW).

Snaga se prenosi na prednju osovinu preko manuelnog mjenjača, dok najsnažniji dizel takođe dobija opciju osmostepenog automatika.

Novi Fiat Doblo i e-Doblo proizvodiće se u fabrici Stellantisa u Vigu, Španija, pored njihove "braće i sestara".

Sa novim modelima e-Doblo/Doblo, Fiat Professional sada ima čitav asortiman zasnovan na Stellantis osnovi, uključujući Ulysse/Scudo, srednje veličine i veliki Ducato.

(B92)