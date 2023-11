Ford oživljava ime Capri

​Osim slavnog imena, novi Capri neće imati ništa sa starim modelom koji se proizvodio između 1968. i 1986. Ford će oživjeti novi Capri u formi mješanca, a pokretaće ga struja. Biće baziran na Volkswagenovoj MEB platformi.

Ford nema vremena za čekanje, a uveliko kasni s razvojem električnih modela. Pored partnerstva s Volkswagenom, koje će ih dijelom ubrzati u tom procesu, Ford iz rukava vadi stare asove kako bi što prije isplivao na zelenu granu. S tim u vezi, već iduće godine Ford oživljava legendarni Capri. Možda se nekima neće svidjeti, ali ovo slavno ime će tada nositi električni mješanac kupe baziran na Volkswagenovoj MEB platformi i s tehnologijom preuzetom iz Forda Explorera, odnosno sa tehnoloških donatora VW ID.4/ID.5.

The Ford Capri is set to return as a coupé-crossover based on the Ford Explorer, and we've just caught it testing https://t.co/LrbsXU08Vu pic.twitter.com/6W6lY3qUru