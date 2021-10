Ford predstavio Focus za 2022.

Najvažnije novine na Focusu za 2022. su osvježeni dizajn, novi multimedijalni sistem, novi sistemi asistencije kao i unapređena motorizacija.

Automobil će se u prodajnim salonima pojaviti početkom sljedeće godine.

Kada je riječ o dizajnu spoljašnjosti, povećana je visina "nosa", dok je Fordov amblem premješten sa haube na sredinu maske hladnjaka.

Maska je inače nešto veća nego ranije, a razlikuje se u zavisnosti od paketa opreme.

Na svim verzijama pažnju privlače nova, malo tanja, full LED prednja svjetla sa integrisanim maglenkama.

Kao opcija, biće dostupni i "matrix" LED farovi, opremljeni, između ostalog funkcijom dinamičkog osvjetljenja u krivinama, aktivne kontrole snopa kako bi se izbjeglo zasljepljivanje drugih vozača (koristi kameru) ili prilagođavanja svjetla situaciji na putu i vremenskim uslovima.

LED stop svjetla takođe su dobila novi oblik i dizajn.

Unutrašnjost automobila sada izgleda modernije. Na komandnoj tabli dominira ogromni digitalni ekran dijagonale 13,2 inča, putem koga vozač ima pristup novom multimedijalnom sistemu Sync4, prilagođenom iz električnog Mustanga Mach-E.

Navigacija zasnovana na Cloudu, glasovne komande i intuitivnije korisničko okruženje sa Apple CarPlay i Android Auto funkcijama samo su neke od njegovih prednosti.

Klima-uređajem i postavkama većine sistema automobila takođe se upravlja putem ekrana osjetljivog na dodir, prenosi b92.

Bazični motor Focusa za 2022. i dalje je trocilindarski EcoBoost 1.0 sa 100 KS ili 125 KS, uparen sa 6-brzinskim manuelnim mjenjačem.

U ponudi će biti i kao "laki" hibrid sa opcionim sedmostepenim automatikom u varijantama od 125 i 155 KS.

Jedini dizelaš je 1.5 EcoBlue, dostupan u dvije varijante snage, sa 95 ili 120 KS. Povezan je sa 6-stepenim manuelnim ili, u snažnijoj varijanti, sa opcionim 8-stepenim automatskim menjačem.

Najnovija ST verzija imaće ispod haube 2.3 EcoBoost od 280 KS. Ovaj model će standardno biti opremljen 6-brzinskim manuelcem ili, uz doplatu, 7-stepenim automatikom sa polugicama za manuelnu promjenu brzina na volanu.

Restilizovani Focus uključuje i brojne sisteme asistencije vozaču, koji su prošireni u poređenju sa prethodnikom.

Među njima je i Blind Spot Assist, koji ne samo da upozorava na druge automobile izvan vidokruga vozača, već i, ako je to potrebno, "obeshrabruje" promjenu trake.

Sistem skenira okolinu automobila za vozila do 28 metara iza i to 20 puta u sekundi, a funkcioniše pri brzinama od 65 do 200 km/h.