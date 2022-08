General Motors će proizvoditi električne kamionete tek 2035. godine

Chevrolet nam je predstavio svoj prvi električni pikap kamionet ranije ove godine i sudeći prema ranim reakcijama, trebalo bi da bude veliki prodajni hit.

Američki proizvođač vozila nam kaže da je do sada primio preko 150 hiljada narudžbina za model Silverado EV, iako će u izložbeno-prodajne salone stići tek za dvije godine. Chevrolet će do tada vjerovatno izgubiti veliki broj kupaca od rivala koji su već na tržištu, kao što su Ford F-150 Lightning i Rivian R1T, a do 2024. godine ćemo vjerovatno vidjeti i Teslu Cybertruck.

U takvim uslovima mnogi su se pitali da li ćemo uskoro vidjeti i veća komercijalna vozila na struju. Ford je bio prvi koji je najavio da se to neće desiti u skorijoj budućnosti pošto većina kupaca koristi takva vozila za teške poslove i tehnologija električnih kamioneta još uvijek nije u stanju da podnese njihove zahtjeve. Štaviše, testovi su pokazali da njegov model F-150 Lightning može da pređe tek oko 150 kilometara sa jednim punjenjem baterije ako pritom vuče standardnu kamp prikolicu.

Prva osoba General Motorsa Meri Bara je nedavno odgovarala na pitanja medija i kaže da ni najveći američki proizvođač takođe nema u planu da ponudi električne verzije svojih "Heavy Duty" modela kao što su Chevrolet Silverado HD i GMC Sierra HD.

Ona kaže da će svi modeli General Motorsa biti na struju do 2035. godine, a da će ujedno tada debitovati i "Heavy Duty" izdanje spomenutih kamioneta Silverado i Sierra. Oni će biti posljednji koji će dobiti takvu konfiguraciju dok će putnička vozila imati navedene modifikacije daleko ranije. Bara dodaje ono što svi znamo, a to je da tehnologija trenutno nije idealna za komercijalna vozila i da ćemo morati čekati najmanje još jednu deceniju prije nego što se to desi.

Nismo sigurni da li će Heavy Duty do tada biti dostupan samo na struju ili ćemo nastaviti da vidimo velike benzince i dizele i poslije toga. General Motors je potpisao ugovor sa ostalim velikim proizvođačima da proizvodi samo električna vozila do 2040. godine, a kako je Bara spomenila period od pet godina ranije, to nam nagovještava da ćemo biti u stanju da vidimo legendarni dizel Duramax još neko vrijeme.

Bilo kako bilo, do tada imamo još mnogo vremena, a sigurni smo da će više informacija biti dostupno kako godine budu prolazile. Ako ništa drugo, nadamo se samo da će električni model stići i sa ljepšim stilom nego što Silverado sada pruža.

(AutoRepublika)