General Motors opoziva preko 900.000 vozila širom svijeta

Kompanija General Motors (GM) izdala je saopštenje da sa tržišta povlači preko 900.000 vozila! Razlog su, kako se navodi, problem sa softverom kočionog sistema i potencijalni rizik od požara.

Agencija Rojters prenosi da će američki proizvođač automobila opozvati čak 550.000 primjeraka modela Chevrolet Silverado 1500, Cadillac CT6 i GMC Sierra 1500. Svi opozvani modeli su napravljeni za 2019. godinu. Razlog opoziva je, kako se navodi, problem sa softverom koji ne registruje greške u kočionom sistemu.

Naime, prilikom testiranja, GM je otkrio da dijagnostika automobila ne “pali lampicu” na instrument tabli. To znači da vozač ne dobija nikakvo upozorenje ako nešto nije u redu sa kočionim sistemom. Takođe, zbog te greške, softver samostalno isključuje ABS i elektronsku kontrolu stabilnosti.

Ovaj problem se ipak ne pojavljuje na svim automobilima koji će biti opozvani, ali je GM odlučio da preventivno ukloni sve šanse da on nastane. Kako bi se problem riješio, softver će morati da se modifikuje.

Drugi opoziv se odnosi na preko 400.000 primjeraka modela Chevrolet Silverado 1500 i GMC Sierra 1500 koji su proizvedeni tokom ove godine. Razlog njihovog opoziva je to što je kleme koje ide na pozitivnu stranu akumulatora proizvedeno sa neodgovarajućim ljepkom. To može dovesti do požara. Taj problem će biti otklonjen zamjenom kabla i oštećenih komponenti (ako ih ima).

Za sada nije bilo nikakvih izvještaja o nesrećama koje su uzrokovane problemom sa softverom. S druge strane, prijavljen je jedan slučaj u kom je došlo do požara zbog gorepomenutog ljepka.

